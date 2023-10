Lo que necesitas saber: Margarita Zavala fue hace seis años candidata presidencial. Ahora baja sus aspiraciones y nomás quiere la CDMX.

Aunque ya se filtró la lista de personajes que el Frente Amplio pondrá a batirse por la candidatura de la CDMX, nada se ha hecho oficial (o se ha desmentido). De ahí que vemos a Sandra Cuevas todavía haciéndole al cuento… y a Margarita Zavala pidiendo chance de participar.

Con un poquito de retraso, pero la diputada del PAN y exprimera dama de México, Margarita Zavala, ya se apuntó para contender por la candidatura de la oposición a la jefatura de gobierno de la CDMX. Mínimo, le pidió al Frente Amplio que chequen su CV y vean que es buena opción para darle batalla a Morena.

La diputada Margarita Zavala / Foto: Cuartoscuro

“Yo pedí que nos midamos bien, no hay que descartarnos, el Frente debe tener una visión estratégica. Pedí que no me descarten, mírenme junto con las otras posibilidades”, explicó la esposa de Felipe Calderón en entrevista con Azucena Uresti.

Que no se elija candidato como se eligió a Xóchitl Gálvez, propone Margarita Zavala

¿Y ya con eso está dentro de la contienda? Pues… según dio a entender Margarita Zavala, apenas está por reunirse con los dirigentes del Frente Amplio para ver cómo va a ser el chou, o sea, en proceso interno para seleccionar al candidato (o la candidata) para la CDMX.

Así que, mientras que Sandra Cuevas ya hasta anda lanzando amenazas porque cree que ya la batearon, Margarita Zavala señala que apenas se está definiendo cómo le van a hacer para seleccionar al abanderado. Hasta tiene su propuesta… bueno, más bien propone cómo no tiene que ser: “Yo creo que el método debe ser distinto [a como se eligió a Xóchitl Gálvez] (…) Puede ser con algunos foros, pero creo que ya tenemos el tiempo encima con las precampañas enfrente”.

Felipe Calderón y Margarita Zavala / Foto: Especial

Estos son los supuestos elegidos para participar en proceso interno del Frente Amplio

Hace unos días, Sandra Cuevas se le fue a la yugular al Frente Amplio porque, quién sabe de dónde, pero le llegó la información de que ya se tenían elegidos a los participantes del proceso interno por la candidatura para la CDMX… una lista de seis nombres en la que ella no figuraba.

Horas después del berrinche de Cuevas, diversos medios confirmaron la información… y el Frente Amplio no tuvo la atención de desmentirla. Entonces, la cosa estaría así: por el PAN irían los alcaldes Santiago Taboada y Lía Limón; por el PRI, el titular de Cuajimalpa, Adrián Ruvalcaba, y la diputada Cynthia López y, por el PRD, el legislador Luis Espinosa Cházaro y su dirigente local, Nora Arias.

Te puede interesar