La tarde de este jueves 17 de septiembre, la señora Maricela Alemán, quien a principios de septiembre se amarró a una silla de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, acudió a la sede la Secretaría de Gobernación para amarrarse a una reja y exigir justicia para su hija.

Lya fue abusada sexualmente en San Luis Potosí en 2017 y hasta la fecha los responsables siguen libres.

La señora Alemán explica que ella no quiere una despensa ni dinero, que lo único que esta exigiendo de esta forma, cosa que no debería ser, es que se respeten los derechos de su hija como víctima y de toda su familia que también son víctimas indirectas.

“Quiero justicia porque no puedo vivir con eso y menos mi hija, no tiene vida, desde las 3 de la mañana está sin dormir por temor y no es justo. Eso es lo que me da rabia y me indigna ¿por qué tengo que suplicar justicia de esta manera?”, explica.

Todo comenzó en la CDNH: la búsqueda de justicia para su hija

El pasado 2 de septiembre, madres y familiares de víctimas se reunieron con la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra, en la sede de la Ciudad de México. Exigían una reunión con el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, debido a que sus casos no habían sido atendidos hasta el momento.

Sin embargo, debido a que no las atendieron y no lograron avances, Marcela Alemán, madre de una niña de 5 años que fue violada en 2017, se amarró a una de las sillas de la CNDH y amenazó con no salir de las instalaciones, junto con las demás víctimas hasta que recibieran atención. “Me he amarrado porque me querían mandar otra vez a poner otra denuncia, ya me cansé, mi niña lo que merece es ser defendida por los derechos humanos, pero no, todo un Estado le ha pisoteado sus derechos. ¡Ya basta!”.