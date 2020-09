Qué rara lluvia: Activistas lanzaron marihuana desde un dron sobre Tel Aviv

Si las gotas de lluvia fueran de ¿marihuana? Este jueves 3 de septiembre, activistas en pro de la legalización de la marihuana con fines recreativos, llamados Green Skimmer, lanzaron bolsitas con esta planta sobre la plaza Rabin, en Tel Aviv, ciudad de Israel.

De acuerdo con medios locales, las bolsitas con 1 gramo de marihuana fueron lanzadas por un dron al medio día de este jueves y por el viento, la mayoría cayeron sobre la calle Ibn Gvirol y otras cercanas. No, no es broma, sí llovió marihuana.

הזייה בכיכר רבין: רחפן הטיל מהשמיים עשרות שקיות של מריחואנה. מי שעומד מאחורי המיזם זאת קבוצה שמכנה את עצמה “הרחפן הירוק”. בגלל שלא חישבו נכון את הרוח, רוב החומר התפזר על הכביש באבן גבירול. עוברי אורח נהנו מהשלל@ynetalerts pic.twitter.com/xeziJsH950 — איתי בלומנטל Itay Blumental (@ItayBlumental) September 3, 2020

La policía de Israel detuvo por esto a dos sospechosos de orquestar esta operación y abrió una investigación para dar con todos los responsables. Medios refieren que se encontraron más de 100 bolsas de marihuana en distintas partes de la ciudad. Inmediatamente que se tuvo conocimiento de este hecho, la policía actuó rápidamente para evitar que las bolsas cayeran en manos de niños en áreas de juego.

Unos momentos antes de comenzar a repartir la marihuana, los activistas de Green Skimmer enviaron un mensaje alrededor de las 2:30 pm por Telegrama a un grupo de miembros con el mensaje:“¿Es un pájaro? ¿Es un avión? Aaa es el planeador verde. Cannabis gratis del cielo, pequeños obsequios que me envió el planeador verde”.

Posteriormente el mismo grupo recibió el mensaje “golosinas para el fin de semana”. La policía logró interceptar el dron además de los detenidos.

¿Es legal la marihuana en Israel?

No del todo. Lo que está permitido es el uso medicinal de la cannabis pero no su uso recreativo ni personal. Es decir, puede ser prescrita por un médico pero una persona no puede cultivarla o consumirla libremente.

*Con información de New York Post y Blender Y Net