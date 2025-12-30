Lo que necesitas saber: 2025 puso en la mesa la importancia de revisar más que con lupa a la Secretaría de Marina (SEMAR).

2025 puso en la mesa la importancia de revisar más que con lupa a la Secretaría de Marina (SEMAR). Razones no faltan, si tomamos en cuenta el caso del huachicol fiscal, la red de corrupción y contrabando de combustible que operó desde las entrañas del gobierno mexa.

Y al que el gobierno de Claudia Sheinbaum se ha propuesto combatir, después de que se revelara que comandantes de las fuerzas armadas estarían ligados a esta red de contrabando que cruzó fronteras entre México y Estados Unidos.

O los lamentables accidentes que se registraron en proyectos que opera la Marina como el descarrilamiento del Tren Interoceánico —en el que fallecieron, al menos, 13 personas.

4 accidentes y crisis de la Marina en 2025

Huachicol fiscal

El huachicol fiscal no es otra cosa más que la importación y venta ilegal de combustible entre México y Estados Unidos mediante la evasión de impuestos.

Y este tipo de contrabando ha evolucionado con los años, pasando del robo local de combustible —que comenzó en la década de los 90, mediante tomas clandestinas de los ductos de Pemex— hasta convertirse en un negocio operado desde las instituciones de gobierno.

En 2025, a inicios de septiembre, se destapó la cloaca en la Marina con un operativo en Tamaulipas, cuyo saldo dejó 14 personas detenidas.

La sorpresa es que esta red estaba liderada por Manuel Roberto y Fernando N, apodados Los Primos y sobrinos políticos del exsecretario de la Marina en el sexenio de AMLO, Rafael Ojeda.

Eso no es todo. En este caso presuntamente participaron desde marinos, empresarios y, sí, personal de las aduanas —tras darse a conocer la lista de las personas involucradas, uno de los militares se quitó la vida.

Entonces, el gobierno de Sheinbaum respondió anunciando más operativos y reformas (cambios) a distintas leyes como la Aduanera y de la Armada —esta última, paradójicamente, refuerza la capacidad de la Marina para vigilar aeropuertos y aduanas— y más para evitar la evasión fiscal.

Tren Interoceánico

La Marina se ha encargado de la construcción y operación del Tren Interoceánico. Y a un año de su inauguración, tan sólo en un mes este importante medio de transporte registró dos accidentes.

El 20 de diciembre, en la ruta Coatzacoalcos-Pakal Ná o Línea FA un tráiler intentó ganarle el paso al tren.

Afortunadamente, no hubo personas fallecidas ni heridas entre los 148 pasajeros, aunque sí provocó daños en el tren.

8 días después, un convoy se descarriló en la Línea Z en el tramo de Nizanda en Oaxaca.

A bordo iban 250 personas, 241 pasajeros y 9 de la tripulación. El saldo fue de, al menos, 13 personas fallecidas y más de 90 heridos.

En este contexto, han surgido cuestionamientos sobre las irregularidades registradas y denunciadas en la construcción del Tren Interoceánico, que van desde el asedio a activistas que se opusieron al proyecto, presuntos conflictos de interés en el nombramiento del hijo del expresidente AMLO Gonzalo López Beltrán como asesor honorífico e irregularidades financieras documentadas en auditorías oficiales.

Desplome de un avión en misión de apoyo médico en Texas

Otro lamentable caso se registró el 22 de diciembre con el desplome de un avión que realizaba una misión de ayuda médica.

Se trató del desplome de una aeronave de la Secretaría de Marina en Galveston, Texas, en Estados Unidos.

La Marina apoyaba a la fundación Michou y Mau para trasladar a un niño de dos años con quemaduras.

En total, en el avión iban 8 personas de las que sólo 2 sobrevivieron. Y por lo pronto, con corte al 30 de diciembre, se desconoce la causa de este accidente.

El avión debía llegar al Aeropuerto Internacional Scholes de Galveston para el posterior traslado del niño —quien lamentablemente falleció— al Hospital Infantil Shriners.

Choque del Buque Escuela Cuauhtémoc con el Puente de Brooklyn

El 17 de mayo el Buque Escuela Velero Cuauhtémoc —durante una maniobra de zarpe— chocó con el Puente de Brooklyn en Estados Unidos.

En el buque iban 277 personas a bordo, de las cuales más de 20 resultaron heridas y dos cadetes fallecieron.

Si bien aún no conocemos la causa o las causas de este accidente, la

Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos —encargada de la investigación— compartió información preliminar como la posibilidad de que factores técnicos, los procedimientos para las maniobras de zarpe o la capacitación del personal hayan influido en el choque.

Como en los casos anteriores, este accidente causó conmoción en las redes y acá en México, por el lamentable fallecimiento de dos personas en uno de los buques más importantes, pues desde 1982 todo mundo lo conoce por sus viajes como embajador de nuestro país.

En este contexto, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, quien fue director General del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec o del Tren Interoceánico, tiene una importante tarea y papel en las evaluaciones de la Marina, sobre todo para evitar la repetición de estos casos.