“Alianza PRIANRD le da la razón al presidente, son la mafia del poder”: Mario Delgado

Luego de que se diera a conocer que el PAN, el PRI y el PRD sí dieron su brazo a torcer para formar una alianza histórica que pueda hacerle frente a Morena en las elecciones de 2021, era natural esperar una reacción del partido de AMLO. Y fue ni más ni menos que su recién elegido dirigente, Mario Delgado, quien ya les tiró con todo.

Con un breve mensaje en Twitter, Mario Delgado dejó claro lo que él y su partido piensan sobre la alianza que formarán los tres partidos opositores más importantes del país. Y es que hombre, éstos se pusieron de a pechito para que Morena usara su más famoso calificativo hacia ellos: “La Mafia del Poder”, y hasta los bautizara como el “PRIANRD”.

Alianza entre el PAN, el PRI y el PRD representa la mafia del poder: Mario Delgado

Y es que si algo ha dicho el Presidente sobre el PAN y el PRI desde que se fundó Morena, es que estos partidos son lo mismo y representan “La Mafia del Poder”, así que ahora que anunciaron su alianza, pues lo único que hicieron —según Mario Delgado— fue confirmar esta acusación. Y bueno, los del PRD ya se vieron embarrados en esto también al unirse.

“La alianza #PRIANRD le termina dando la razón a la advertencia que ha hecho el presidente López Obrador desde hace años sobre ellos: son los mismo, son la mafia del poder”, escribió Mario Delgado en redes luego de que se confirmara el acuerdo al que llegaron los tres partidos.

La alianza #PRIANRD le termina dando la razón a la advertencia que ha hecho el presidente @lopezobrador_ desde hace años sobre ellos: son lo mismo, son la mafia del poder. — Mario Delgado (@mario_delgado) December 6, 2020

Pero no creas que eso es todo… el dirigente de Morena no perdió oportunidad de decirle a los mexicanos que en las elecciones de 2021 no habrá más que de dos sopas: “la corrupción y los privilegios del pasado” que representa el PRIANRD, o el proyecto que “defiende los intereses de todas y todos los mexicanos, mirando hacia el futuro”, refiriéndose a su partido. (Achis, achis… ¿será?)

Las elecciones de 2021 serán entre dos proyectos políticos: la alianza #PRIANRD, que representa la corrupción y los privilegios del pasado; o #Morena, que defiende los intereses de todas y todos los mexicanos, mirando hacia el futuro. — Mario Delgado (@mario_delgado) December 5, 2020

PAN ya confirmó la coalición contra Morena

Y para que no quede duda de que el PAN, el PRI y el PRD sí llegaron a un acuerdo para armar el PRIANRD y ver si le quitan algunos curules a Morena en la Cámara de Diputados, ya salió la primera confirmación oficial de esto nada menos que por parte de uno de los presidentes de estos partidos.

Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, dijo ante el pleno del Consejo Nacional de su partido que “México está por encima de todo” y es necesario atender el llamado de la sociedad de formar alianzas que les permitan construir una mayoría opositora para el 2021.

El Consejo Nacional de @AccionNacional aprueba realizar coaliciones con otras fuerzas políticas, porque nuestro país está por encima de los intereses partidistas y es necesario mandar un mensaje claro que #MexicoCuentaConElPAN.https://t.co/021FwFvdeg — Acción Nacional (@AccionNacional) December 5, 2020

“Tenemos que aprender de las experiencias de las naciones que ahora son víctimas de crueles tiranías, porque en su momento los políticos no tuvieron visión de país y no supieron construir para la salvación de la patria”, se lee en un comunicado del Consejo Nacional del PAN.

No sabemos quién va a ganar el próximo año, si Morena o el PRIANRD, pero de que nos esperan meses de decirse de todo y mandarse recaditos uno al otro, de eso no hay ninguna duda…