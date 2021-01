Escupiendo al aire: Mario Delgado dice que noviazgo del PRIAN nació con fraude de 1988

Qué tan seguros están los de Morena de seguir siendo la fuerza política número uno, que inician su camino a las elecciones federales tirándose a sí mismos… eso o más bien son bien güeyes y se les olvida que dentro de sus filas hay personajes tan oscuros como Manuel Bartlett, a quien se le achaca el fraude de 1988.

Dicho fraude, precisamente, es el tema principal del video que (al parecer, violando las reglas electorales) compartió en sus redes sociales el líder nacional de Morena, Mario Delgado.

Ver en YouTube

El de los ojitos pispiretos, parece que se echará una serie de grabaciones en las que contará la historia del PRIAN y, en su primer episodio, acusa que el noviazgo de los dos partidos inició en el verano del amor de 1988… con la muy mencionada transa electoral que llevó al poder a Salinas.

“El fraude electoral de 1988 fue el inicio del noviazgo del PRIAN y su régimen autoritario”, señala muy chiles Delgado en el texto que acompaña el mentado video. Nada que no se haya dicho ya… pero sí omitiendo a alguien a quien antes se le achacaba el acto que le quitó la victoria a Cuauhtémoc Cárdenas, dejándole el campo libre a Carlos Salinas de Gortari.

En efecto, en la grabación se muestra al expresidente, a Diego Fernández de Cevallos, Miguel de la Madrid, Carlos Romero Deschamps, Elba Esther Gordillo… en fin, puro de la llamada mafia del poder, con excepción de Manuel Bartlett.

Los de Morena modificaron tantito la historia que hace unos años contaban y el chistecito electoral que le achacaban a Manuel Bartlett ahora se lo echan al expresidente de la Solidaridad. El fraude de 1988 fue “ordenado por el presidente Miguel de la Madrid y orquestado por Salinas y sus amigos millonarios”, se dice en la grabación.

Sobre la legalidad de andar difundiendo el video del fraude

Pues bueno, así empieza la que parece que será una serie de videos que abarcará hasta la salida de Enrique Peña Nieto y en la que, además, se hará énfasis en que en las próximas elecciones todos los políticos que serán mencionados pretenderán recuperar los beneficios del poder… y no es que no sea cierto, pero en Morena no están cantando mal las rancheras.

Ah, sobre si Mario Delgado tiene chance de andar circulando materiales de este tipo, muchos usuarios de redes le dijeron que nel… pero con el relajo que se traen con este tema, pues parece que cada quien hace lo que quiere, no importando que en la Constitución se indica que...