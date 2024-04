Lo que necesitas saber: Desde hace varios días, vecinos de la alcaldía Benito Juárez han denunciado la presencia de "un olor extraño" en el agua. Incluso, algunas personas dicen que el agua les ha provocado reacciones en la piel.

Luego de varios días de reportes, algunas manifestaciones y de decir que no pasaba nada y que todo era porque tooooodos los vecinos tenían sucios sus tinacos (al mismo tiempo, con la misma sustancia)… por fin, el gobierno de la CDMX reconoce que el asunto del agua en la alcaldía Benito Juárez sí es verdad. El agua sale contaminada, aceptó Martí Batres.

Foto: Sacmex

No es gasolina lo que contamina el agua

En conferencia de prensa, el jefe de gobierno de la CDMX, Martí Batres, dejó de lado las teorías que apuntaban a una histeria colectiva de vecinos de la Benito Juárez. En efecto, señaló Batres, el agua de la alcaldía sale contaminada. “Los análisis que se han realizado de las diversas muestras descartan la presencia de gasolina (…) al parecer la sustancia a la que se refieren los diversos reportes a algo que pertenece a la familia de los aceites y los lubricantes”.

Martí Batres aclaró que la contaminación del agua de la Benito Juárez no tiene su origen en el Cutzamala ni el tanque de Santa Lucía o en los pozos, por lo que el resto de las regiones abastecidas por estas fuentes no tienen de qué preocuparse. El jefe de gobierno de la CDMX señaló que, entonces, el punto de origen del agua contaminada parece ser “algún punto del poniente de la demarcación”.

Foto: Alcaldía Benito Juárez

¿Cuándo los vecinos de la Benito Juárez volverán a tener agua limpia?

Respecto al otro asunto que preocupa a los vecinos de la Benito Juárez cuya agua sale contaminada (¿y no irá a explotar?), Martí Batres aseguró que no pasa nada… los analistas usaron un “explosímetro” y determinaron que no hay riesgo de que se reporte una explosión por las sustancias que están contaminando el agua de la alcaldía.

Ajá. no es gasolina y no explota. Ahora, lo más importante: ¿Cuándo los vecinos de la Benito Juárez volverán a tener agua limpia? Puees… eso no lo dijo Martí Batres. El jefe de gobierno de la CDMX se limitó a señalar que las investigaciones siguen para detectar el origen de la contaminación, insinuando que, posiblemente, tenga que ver con alguna de las muchas obras de construcción que hay en la zona.

