Encuentran más de 350 elefantes muertos en Botswana y nadie sabe la razón

En el norte de Botswana, en África, se han encontrado más de 350 elefantes muertos en los dos últimos meses. Eso no es lo peor, de acuerdo con los reportes aún se desconocen los motivos de sus fallecimientos.

El primer hallazgo, en esta zona de Botswana que resguarda hasta una tercera parte de esta población de animales en África, fue de 169 elefantes en el delta del Okavango, a principios de mayo, señaló Niall McCann, director de la organización benéfica británica National Park Rescue.

Además agregó: “Un mes después, las investigaciones revelaron muchos más cadáveres, elevando el número total a más de 350”. De hecho describió esta horrible situación como un “desastre conservacionista”.

McCann no considera que la muerte de estos animales se debiera a la caza furtiva o el ántrax, pero sí indicó que lo más probable es que estos animales fallecieran por envenenamiento o por una especie de enfermedad.

Al respecto, el director comentó: “La manera en que estos animales parecen estar muriendo, muchos caen de bruces, y los avistamientos de otros elefantes que caminan en círculos, apuntan a algo que potencialmente ataca sus sistemas neurológicos“.

A pesar del reporte de 350 animales muertos, las autoridades sólo pudieron confirmar 280. Sobre esto, Cyril Taolo, director del Departamento de Vida Silvestre y Parques Nacionales de Botswana informó: “Somos conscientes del número de elefantes que están muriendo. De los 350 animales, hemos confirmado 280”.

Heartbreaking 💔

More than 350 elephants drop dead in mysterious mass ‘die off’ clustered around water holes in Botswana’s Okavango Delta

⠀

The carcasses are yet to be tested for pathogens or poison despite the first dying in EARLY MAY. https://t.co/tiSGyisEpB pic.twitter.com/xgFCEZ6nIP

— animals_innocent_creatures (@AnimalsInnocent) July 1, 2020