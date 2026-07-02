Lo que necesitas saber: La colocación de más pantallas se debe a la cantidad de personas que asiste a los festejos, pues tan solo en el partido pasado se registraron 1 millón 400 mil personas en el Ángel de la Independencia.

El próximo domingo 5 de julio, la selección mexicana enfrentará a Inglaterra en los octavos de final del Mundial y, como ya es costumbre, las autoridades están preparando la colocación de aún más pantallas sobre Reforma.

Esto con el fin de evitar aglomeraciones y que vuelva a ocurrir una tragedia como la del partido pasado de México. Peeero, es inevitable preguntarse si colocar más pantallas es el problema o la solución.

Festejos en CDMX por victorias de la selección nacional // X:@GobCDMX

Autoridades pondrán más pantallas para el partido de México vs. Inglaterra

Lo dicho. Debido a los fallecimientos ocurridos en Reforma durante los festejos por el triunfo de México ante Ecuador, las autoridades capitalinas anunciaron que colocarán más pantallas para el próximo partido y así evitar las aglomeraciones.

Y aunque de momento no han dado una cifra, podemos ir adelantando que la cantidad aumentará considerablemente. Tan solo para que se den una idea, del partido contra Chequia al partido contra Ecuador se colocaron 21 pantallas extras.

Haciendo un recuento, así fueron aumentando en Paseo de la Reforma y el Centro Histórico:

Partido contra Sudáfrica: Solamente la del Fan Fest en el Zócalo (1 pantalla).

Solamente la del Fan Fest en el Zócalo (1 pantalla). Partido contra Corea del Sur: 11 adicionales en el Centro Histórico (11 pantallas + la del Fan Fest).

11 adicionales en el Centro Histórico (11 pantallas + la del Fan Fest). Partido contra Chequia: 14 pantallas chicas, 1 pantalla gigante y 3 escenarios con pantalla (18 pantallas + la del Zócalo).

14 pantallas chicas, 1 pantalla gigante y 3 escenarios con pantalla (18 pantallas + la del Zócalo). Partido contra Ecuador: 22 pantallas chicas, 4 pantallas grandes, 1 pantalla gigante, 3 escenarios con pantalla y 9 colocadas en las calles del centro (39 pantallas + la del Fan Fest).

22 pantallas chicas, 4 pantallas grandes, 1 pantalla gigante, 3 escenarios con pantalla y 9 colocadas en las calles del centro (39 pantallas + la del Fan Fest). Partido contra Inglaterra: Cifra pendiente por anunciar.

Festejos en CDMX por victorias de la selección nacional // X:@GobCDMX

Asistencia de las personas en aumento…

Este aumento de pantallas tiene que ver directamente con la cantidad de personas que asisten a Paseo de la Reforma acelebrar las victorias de la selección nacional.

De acuerdo con el gobierno de la CDMX, en el partido de México contra Ecuador se registró una asistencia de 1 millón 400 mil personas en el Ángel de la Independencia.

Esto quiere decir que, del primer partido en el que asistieron 150 mil personas al encuentro último, aumentó casi 10 veces la cantidad de personas presentes.

Al igual que en las pantallas, acá les dejamos el recuento:

Partido contra Sudáfrica: 150 mil personas.

150 mil personas. Partido contra Corea del Sur: 400 mil personas.

400 mil personas. Partido contra Chequia: 800 mil personas.

800 mil personas. Partido contra Ecuador: 1 millón 400 mil personas.

Festejos en CDMX por victorias de la selección nacional // X:@GobCDMX

¿Colocar más pantallas es la solución o la causa de los problemas?

Ahora bien, con el aumento de las personas y las cuatro personas que perdieron la vida, surge la duda respecto a la colocación de más pantallas: ¿es la solución para evitar aglomeraciones o es la causante de los problemas?

Depende mucho de cómo se gestione la logística de la celebración. Si bien las pantallas hacen que las personas se concentren en más lugares, la falta de control a los accesos públicos hace que se supere la capacidad máxima de cada espacio.

Aunque especialistas han asegurado que los problemas en los festejos no son tanto por la cantidad de personas, sino por el consumo de alcohol sin medida y la falta de seguridad.

En fin. Las autoridades capitalinas tendrán todo un reto para que en el partido de México e Inglaterra no se repita la lamentable situación que ocurrió en los festejos por la victoria contra Ecuador.