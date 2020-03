Hace algunas semanas surgió la noticia de un perro que dio positivo al nuevo coronavirus, y a partir de eso muchos comenzaron a temer que este virus no sólo nos afectara a nosotros, también a nuestras mascotas. Desde ahora podemos asegurarte que los expertos están seguros que tus perros y gatos no pueden contraer el COVID-19.

Bueno, pero, ¿por qué el perrito de Hong Kong dio positivo?

Vamos paso a paso. Hace algunas semanas el Departamento de Agricultura, Pesca y Conservación de Hong Kong informó que los análisis realizados de las cavidades nasales y orales de este canino habían lanzado un resultado positivo pero débil al nuevo coronavirus, por ello comenzó a correr el rumor, a creerse que cualquier perro o hasta gato podría contraer el virus.

Incluso a través de un comunicado se informó que el perro sería puesto en cuarentena a pesar de no mostrar síntomas parecidos a los de los humanos, y que se le harían diferentes pruebas hasta que el resultado fuera negativo.

Sin embargo después el Departamento de Agricultura, Pesca y Conservación, junto a la Organización Mundial de la Salud fueron muy claros: no hay evidencia de que las mascotas, tanto perros como gatos, puedan ser infectados por el coronavirus. Si bien estos animales pueden dar positivo al virus, eso no significa que hayan sido infectados.

Oye, oye, despacio cerebrito… Entonces ¿por qué una mascota daría positivo?

El coronavirus COVID-19 puede vivir en cualquier superficie, en cualquier objeto, y aunque no se sabe cuánto tiempo puede hacerlo, también se puede encontrar en la superficie de un perrito, aún si este no contrae el virus.

Sheila McClelland, fundadora de la organización Lifelong Animal Protection Charity (LAP), con sede en Hong Kong, a través de una carta dirigida a las autoridades de esta ciudad, y que compartió a CNN, indicó: “La evidencia actual sugiere que los perros no tienen más riesgo de propagar (el coronavirus COVID-19) que los objetos inanimados como las manijas de las puertas”.

También agregó que hasta el momento no hay ningún caso confirmado de perros o gatos que contrajeran la enfermedad en ninguna parte del mundo, y que mucho menos existen estudios que demuestren que la prueba de coronavirus en ellos sea exacta.

Bueno, pero tampoco han dicho si las mascotas pueden contagiar el coronavirus ¿o sí?

A ver, a ver… Desde el brote de SARS en 2003 existieron temores sobre la propagación de este virus a las mascotas. Sin embargo, a pesar de que los perros y gatos sí pueden contraer algunos de ellos, ninguno se ha infectado con el que ahora se expande por el mundo.

No, no lo digo yo, lo dice la cirujana veterinaria en jefe de la SPCA de Hong Kong, Jane Gray quien además agrega que las cepas encontradas en los perros son completamente diferentes y no causan problemas respiratorios.

De hecho en 2003 también científicos y especialistas salieron a aclarar un miedo parecido al de ahora, cuando tuvieron que explicar que la posibilidad de que los gatos contrajeran SARS era extremadamente remota.

Una de ellas fue Gray quien declaró que a pesar de haberse encontrado el virus en una pequeña cantidad de gatos, no existía ninguna evidencia de que pudieran transmitirlo a los humanos.

Para que quede más claro. De a cuerdo a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, la principal forma por la que se está transmitiendo el COVID-19 es de persona a persona.

Entonces, ¿cuál es el mayor riesgo?

No, tu perrito o tu gatito no son el verdadero riesgo. El problema más grave para los veterinarios y expertos en derechos animales es la propagación de información erronea, de miedos injustificados, más que una posible propagación del coronavirus a las mascotas.

Tras el anuncio de que el perro dio positivo en Hong Kong al COVID-19, Lifelong Animal Protection Charity (LAP) escribió al gobierno de China diciendo que su anuncio sólo había provocado “una tremenda cantidad de pánico”.

Así, que ya sabes, el problema más grave es la desinformación, el creer en rumores; no tu perro, tu gato, o la mascota de tu vecino.

*Con información de CNN