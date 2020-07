Con bolitas y palitos: ¿Qué pasó en el masivo hackeo de Twitter y la estafa de bitcoins?

Como muchos ya sabrán, este 15 de julio varias cuentas verificadas de Twitter han sido hackeadas como parte de una gigantesca estafa de criptomonedas bitcoins.

Sí, y con quienes comenzó todo fue con los multimillonarios Bill Gates y Elon Musk. Sin embargo también varios se preguntarán… ¿Qué rayos pasó?

Comencemos con un tema esencial para entender lo que ocurrió en Twitter: De acuerdo con nuestros amigos de la BBC, los bitcoins son un tipo de dinero completamente virtual, una especie de versión online de las monedas y billetes que todos conocemos y las cuales se pueden usar para comprar productos y servicios.

El pequeñísimo problema es que por ahora hay muchas tiendas que siguen sin aceptarlas, e incluso en algunos países han prohibido su uso.

Cada bitcoin es un archivo virtual que se almacena en una especie de billetera digital, la cual se puede guardar tanto en la computadora como en los teléfonos celulares.

Cualquier persona puede enviarte bitcoins, o también una parte de ellos, y tú también puedes hacer la misma acción. Este tipo de transacciones quedan registradas en una lista llamada Blockchain, la cual permite investigar la historia de un bitcoin para evitar robos, copias falsas o deshacer transacciones.

Existen tres formas en las que puedes conseguir bitcoins:

Sabiendo lo anterior, ahora vamos con lo que pasó esta tarde. Más o menos a las 15:00 horas, la cuenta de Bill Gates publicó el siguiente extraño mensaje:

“Todo mundo me está pidiendo que de algo de regreso y este es el momento. Estaré duplicando todos los pagos que lleguen a mi cuenta de Bitcoin por los siguientes 30 minutos”.

Sí, de acuerdo a este mensaje, si tú mandabas mil dólares, él te enviaría dos mil de regreso; lo que obviamente no era cierto.

De hecho, este mensaje se replicó también en cuentas verificadas de Elon Musk, Jeff Bezos, Warren Buffet, Kanye West, Michael Bloomberg, Joe Biden y también Barack Obama.

Lo peor es que muchas personas sí cayeron, pues el dinero iba a parar a una misma dirección de Bitcoin. Lo cual se pudo comprobar al consultar el servicio de Blockchain.com (del que te hablábamos allá arriba), que reúne las transacciones más recientes.

Pues resulta que en la cuenta del estafador que se hizo pasar por Bill Gates y Elon Musk, se detectaron, hasta las 18:30 horas, 12 bitcoins…

No, para nada es una cantidad menor de dinero virtual, pues si traducimos este número a pesitos mexicanos, resulta que con esta broma, el hacker consiguió la módica cantidad de dos millones 465 mil pesos.

Casi una hora después de lo ocurrido con las cuentas verificadas de los multimillonarios, de personas reconocidas en todo el mundo, Twitter Support publicó que se encontraban investigando este problema y tomando medidas para solucionarlo.

We are aware of a security incident impacting accounts on Twitter. We are investigating and taking steps to fix it. We will update everyone shortly.

— Twitter Support (@TwitterSupport) July 15, 2020