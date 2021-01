Ojo: ¿Cuál es la forma correcta de desechar medicamentos caducados?

Seguramente en tu casa hay una caja o un cajón de medicamentos en donde pones todas las pastillas o jarabes que compras en caso de emergencia o que te sobran de algún tratamiento médico. Están en un solo lugar y puedes acudir a ellos cuando te duele la cabeza, pero ¿qué haces con los medicamentos que ya están caducados?

Si tu respuesta es tirar la caja así como está a la basura deberías considerar cambiar este acto porque le hace muchísimo mal al planeta.

Resulta que si desechas tus medicamentos caducados con los demás residuos domésticos se contaminan los cuerpos de agua, el suelo y por consiguiente afectas a los seres vivos que habitan en esas zonas.

¿Entonces qué hago con estos medicamentos?

Revisa todos tus medicamentos frecuentemente para revisar las fechas de caducidad. Si encuentras algunos que ya no sirvan no los tires con el resto de la basura. En farmacias y centros comerciales existen contenedores en donde puedes depositar estos medicamentos con seguridad y así no irán directo a contaminar.

Son contenedores como los que existen para tirar las pilas y aparatos electrónicos.

La mayoría de estos contenedores en México son del Sistema Nacional de Gestión de Residuos de Avances y Medicamentos A.C. Una vez que el usuario depositó sus medicamentos caducadoss en los contenedores, el supervisor recolecta la bolsa, lo pesa y entrega un reporte al encargado de la farmacia o del centro comercial con la cantidad de producto.

Todos estos medicamentos son trasladados a un almacén temporal en lo que pueden llegar a centros con hornos de cemento o con tratamientos térmicos para su destrucción final.

¿Cuál es el riesgo de un medicamento vencido?

La Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA de Estados Unidos) explica que los productos médicos vencidos pueden ser o menos eficaces o mas riesgosos debido a que cuando caducan se produce un cambio en la composición química o una disminución en la potencia.

Ciertos medicamentos vencidos tienen el riesgo de presentar un crecimiento bacteriano y los antibióticos con una potencia reducida pueden no atacar las infecciones, ocasionando enfermedades más graves y resistencia a los antibióticos.

Es por eso que es de vital importancia revisar periódicamente la caducidad de los medicamentos en casa e incluso a la hora de comprarlos. De igual forma evitar la automedicación que puede ser igual de peligrosa.