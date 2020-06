Entre denuncias y abusos: ¿Qué pasa con los médicos cubanos en México?

La historia de Cuba provoca más divisiones que el América… y es que cada que la isla es mencionada, el debate puede ponerse complicado. Sin embargo, esta semana —lejos de filias y fobias políticas—, el tema de los doctores cubanos que llegaron a México durante la emergencia del coronavirus está convirtiéndose en el centro de la discusión.

En una carta reciente, los doctores cubanos fueron señalados por 12 asociaciones de médicos mexicanos por su falta de capacitación y su alto costo.

Del mismo modo, organizaciones internacionales alertan las difíciles circunstancias económicas que pasan personalmente. Sin embargo, la cosa no es tan sencilla pues las autoridades nacionales agradecen esta “muestra de la amistad histórica” que representa una ayuda diplomática en tiempos de emergencia.

Primero, la carta

La controvertida carta está firmada por 12 presidentes de colegios asociaciones y federaciones de médicos especialistas. En ella, acusan que el gobierno de México pagó 6.2 millones de dólares por la contratación de 585 médicos cubanos, quienes —acusan— ganan más que un médico especialista mexicano. “Son recursos que el sector salud requiere con urgencia”, señala la carta publicada este fin de semana.

En el texto, los especialistas mexicanos también acusan a los médicos cubanos de no estar suficientemente preparados.

Señalan que son médicos generales sin especialidad que se ubica en los hospitales solo como apoyo de consulta. “Resulta un agravio para el gremio médico mexicano, toda vez que estos médicos extranjeros no reúnen las competencias requeridas, no tienen funciones debidamente especificadas y no cuentan con los requisitos establecidos por las leyes vigentes“, se puede leer en la carta.

‘No representa ningún beneficio para la atención de nuestra población y sí es una grave falta de equidad para los médicos de nuestro país’: asociaciones profesionales de #México protestan en esta carta a #AMLO por la contratación de #médicos de #Cuba. pic.twitter.com/U7RjjdbCvT — Diario de Cuba (@diariodecuba) June 14, 2020

La conclusión es todavía más fuerte, mientras hacen énfasis en su desaprobación —hasta en negritas lo pusieron—, señalaron que esta misión de doctores de Cuba “no ha representado ningún beneficio para la atención de nuestra población”.

¿Cómo funcionan los médicos cubanos en México?

Aquí es donde se pone complicado y la falta de transparencia en las autoridades mexicanas no ha ayudado a comprender mejor esta misión de cooperación internacional.“La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha evitado informar del número exacto de médicos cubanos en México”, señalaba un reporte de la revista Expansión.

Días después se conocería, a cuenta gotas, la información oficial, gracias a una declaración de la Secretaría de Salud de la CDMX.

Ahí se confirmó que hay un acuerdo entre el INSABI y la Secretaría de Finanzas de la capital para que llegaran 585 médicos cubanos a nuestro país en donde “colaboran en los diferentes hospitales COVID de la capital del país para apoyar las acciones que hacen frente a la pandemia”, señala la publicación de Animal Político.

El acuerdo es por 135 millones de pesos mexicanos, cerca de 6 millones de dólares.

Como verán, además de las incógnitas en el tamaño de la misión o del costo de la misma, también están en duda sus funciones.

Contrario a lo que acusan los especialistas en su sonada carta, las autoridades mexicanas habían dicho que los médicos cubanos no iban a dar consultas a la población y que solo venían a dar recomendaciones de política pública.

Por cierto, importante notar que Cuba no es el único país que tiene convenios así con México.

En el documento, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) señala que en nuestro país también hay misiones de Corea del Sur, de Francia, de Dinamarca y de Suiza. De hecho, recientemente fue celebrada la llegada de más de una decena de epidemiólogos provenientes de Alemania.

Las duras condiciones de los médicos cubanos

Como mencionábamos, la condición de los médicos cubanos en México es incierta… pero los casos de abuso y de explotación laboral han sido muy sonados en la historia reciente. Incluso, han sido señalados recientemente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en un mensaje directo al presidente de Cuba.

En esta carta —elaborada por dos relatoras de la ONU— se presentan nueve preocupantes abusos a los derechos humanos:

Los médicos cubanos temen represalias de su gobierno si no participan en las misiones internacionales.

En muchos países, los médicos no son contratados o no reciben una copia de su contrato.

Los médicos tienen que entregar entre el 75% y el 90% de su salario al gobierno. “En muchos casos, el salario entregado a los trabajadores médicos no permitiría vivir dignamente”, señala la ONU.

Explotación laboral: trabajan 64 horas a la semana.

Pierden su privacidad pues su comunicación y sus relaciones son controladas.

Les niegan sus vacaciones, que consisten en regresar a Cuba una vez al año.

Si deciden retirarse del trabajo son considerados “desertores” y no pueden volver a su país de origen en al menos ocho años .

. Reciben amenazas regularmente, incluído abuso sexual, por parte de funcionarios gubernamentales.

Este doloroso y crudo reporte de la ONU lo pueden encontrar DÁNDOLE CLICK AQUÍ.

Entonces, ¿qué está pasando en México?

La falta de información complica hacer cualquier juicio, pero las quejas y las denuncias aumentan día con día.

Por un lado, médicos mexicanos denuncian el actuar de los doctores cubanos y la falta de oportunidades que su llegada ocasiona. Por otro lado, también es notorio que, a pesar de haber casi una decena de misiones internacionales en nuestro país, sea la delegación caribeña la más señalada. Y claro… queda todavía otra interrogante:

¿Suceden en México las preocupantes violaciones a los derechos humanos que ha reportado la ONU?