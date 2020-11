Así dieron a conocer los medios internacionales el triunfo de Joe Biden

Luego de varios días de andar esperando y esperando y esperaaaando un ganador en las Elecciones presidenciales de los Estados Unidos, finalmente se dio a conocer, de manera preliminar, que Joe Biden será el nuevo presidente de la Unión Americana dejando en el camino a Donald Trump.

Y no lo decimos sólo nosotros ni nuestros deseos más ocultos…. el triunfo de Joe Biden puede ser tomado ya como una realidad porque lo dieron a conocer los principales medios de comunicación internacionales que estuvieron haciendo proyecciones y siguiendo el conteo de votos desde el pasado martes 3 de noviembre, día en que se llevó a cabo la elección entre demócratas y republicanos.

Medios como AP, Reuters, BBC, The New York Times, CNN y otros se aventaron a decir que Donald Trump está despedido de la presidencia de los Estados Unidos y será su competidor Joe Biden quien tomará las riendas del país considerado como el más poderoso del planeta.

El mismo Joe Biden ya salió a celebrar en redes sociales su triunfo preliminar en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Compartió un breve mensaje donde se dice muy honrado de que la población le haya concedido la oportunidad de ser el nuevo mandatario junto a quien será la primera vicepresidenta del país: Kamala Harris.

“América, me siento honrado de que me hayan elegido para dirigir nuestro gran país. El trabajo que tenemos por delante será arduo, pero les prometo lo siguiente: seré un presidente para todos los estadounidenses, ya sea que voten por mí o no. Mantendré la fe que has depositado en mí“, expresó Biden.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.

The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.

I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8

— Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020