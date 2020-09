“Es un triunfo del pueblo”: El mensaje de AMLO sobre la negación de registro a México Libre

México Libre y su no registro como partido político es el tema del que todos andamos hablando desde la noche de este viernes y el presidente López Obrador no podía quedarse fuera de la conversación. AMLO publicó este sábado un video para mostrar su postura sobre el tema y vaya que aprovechó para tocar asuntos muy delicados del pasado (y sí, con esto nos referimos a unas buenas pedradas hacia Felipe Calderón).

Desde Palenque, Chiapas, AMLO dejó claro desde el principio que está feliz con la decisión tomada por el INE, pues calificó como “justicia divina y terrenal” la negación de registro al proyecto de Felipe Calderón y Margarita Zavala (divina para los católicos y terrenal para los no creyentes).

AMLO recordó el “robo” de la presidencia en 2006

Pero lo más fuerte del inicio de su mensaje es que mencionó que otro grupo, los escépticos, seguramente todavía no creen lo que sucedió con México Libre y piensan que todavía puede convertirse en partido mediante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación —recordemos que Margarita Zavala ya hizo oficial que van a impugnar la decisión del INE—, y ahí fue cuando recordó el supuesto robo de la presidencia en 2006.

“Los escépticos todavía no alcanzan a comprender lo que sucedió. Deben estar pensando que es una jugarreta para que luego en el Tribunal se le dé marcha atrás a la decisión del INE y que al final de cuentas se le dé el registró (…) Que si Felipe se robó la presidencia de la República, cómo no va a poder obtener el registro de un partido político, si está acostumbrado a triunfar sin escrúpulos”. (¡Zaz!)

“Negación de registro a México Libre es un triunfo del pueblo”

Luego de hablar sobre lo que los escépticos deben estar pensando acerca de lo que pasó con México Libre, ahora sí AMLO expresó cuál su opinión respecto a este tema: “Atribuyo esto a las nuevas circunstancias, a la fuerza de la opinión pública, al cambio de mentalidad. Yo creo que esto es un triunfo del pueblo de México”, expresó.

El mandatario también pasó a tirarle al INE, pues mencionó que si hubiera aprobado el registro de México Libre, hubiera terminado de desacreditarse ante la opinión pública: “¿Cómo iba el INE otorgar el registro del partido? ¡Se acababa el INE! Si de por sí están totalmente desacreditados”.

Y ya para terminar, AMLO hasta se dio oportunidad de recomendarle a Felipe Calderón que haga movilizaciones pacíficas tal como hizo él y los suyos en el 2006. Y que en caso de no encontrar justicia en México, vaya a Washington para acudir ante la OEA. Ahhh pero eso sí, le recomendó que no vaya a buscar a la ONU en Nueva York, porque por allá también se encuentra detenido Génaro García Luna (¡Aaaauch!).

Ver en YouTube

Margarita Zavala respondió a su mensaje

Aunque la mayoría de pedradas de AMLO fueron dirigidas hacia Felipe Calderón, la que salió al quite fue Margarita Zavala. La ex primera dama le recordó al presidente que ella encabeza el proyecto de México Libre y no dudó en señalar que con AMLO “pierde la democracia y pierde México”.

Sr Presidente México Libre lo encabezó yo -no me extraña que usted le quite méritos a las mujeres- y es de más de 250 mil mexicanos que también son pueblo y que debe respetar Confiesa que presionó al INE, ahora amenaza al tribunal, con usted pierde la democracia, pierde México https://t.co/TGybFyKBEF — Margarita Zavala (@Mzavalagc) September 5, 2020

Habrá que estar atentos para ver en qué paran los dimes y diretes entre AMLO y los dirigentes de México Libre, pero mientras tanto, está buena la pelea… ¿apoco no?