La polémica de META y cómo quiere usar fotos y perfiles para entrenar la IA

Lo que necesitas saber: En Europa Meta anunció que usará los datos personales de sus usuarios para entrenar sus modelos de IA. Este anuncio sí que causó polémica.

En Europa se está armando un relajo a raíz del anuncio de Meta —la empresa matriz de Instagram y Facebook— acerca de que pronto utilizará los datos de sus usuarios o toda aquella persona que tenga un perfil en sus plataformas para entrenar sus modelos de IA (la famosa inteligencia artificial).

La polémica está relacionada con preguntas sobre por qué rayos Meta quiere utilizar los datos de la gente para su propio beneficio. Las implicaciones en la política de privacidad en Instagram o Facebook o cómo evitar que toda la info que una persona ha publicado durante años vaya a dar como fuente de “inspiración” para los modelos de inteligencia artificial.

Foto: Getty Images.

Como sabemos que esta polémica va para largo y también porque se trata de un asunto un tanto inquietante, pero que poco a poco se está colando en nuestra cotidianidad, acá les pasamos un resumen de estos planes de Meta.

¿Qué quiere Meta con la IA?

Meta no ha querido quedarse atrás con el desarrollo de la IA. Desde hace un buen rato anunció que estaba trabajando en la creación de modelos de inteligencia artificial para optimizar sus plataformas.

Es decir, para que Facebook o Instagram tuvieran más opciones en la creación de contenido —ya saben, fotos, textos, audios y videos— y nuevas maneras para hacerlo.

Foto: FOX

Se trata de lo que conocemos como IA, que no es una base de datos, sino modelos informáticos que se entrenan con miles de millones de datos como fotos, audio y texto.

El chiste aquí, explica Meta, es que para hacer más eficiente a sus plataformas necesita entrenar estos modelos.

Y aquí es donde entra la información de sus usuarios y usuarias porque Meta busca usar sus datos —excepto los contenidos en conversaciones privadas— para entrenarlos.

El anuncio de Meta en Europa

Resulta y resalta que en Europa la gente ya recibió mensajes de Meta informándoles que a partir del 26 de junio de este 2024 sus datos serán utilizados para el entrenamiento de sus modelos de inteligencia artificial.

De hecho, Euronews cita un comunicado de Meta en el que informa que comenzaría a notificar sus planes a la gente de Reino Unido y la Unión Europea. Eso sucedió la semana del 20 de mayo.

Foto: @mattnavarra

Como se imaginarán el anuncio de Meta causó polémica entre otras cosas porque hay personas que se niegan a que su información personal —fotos, videos, publicaciones de estado, etiquetas, todo— sirva para entrenar los modelos de IA de esta compañía.

Además del asunto de la privacidad está el derecho de autor. Desde que la IA irrumpió, profesionales de la Ilustración, el Diseño y la Música se quejaron de que la inteligencia artificial roba sus trabajos. Y eso mismo se está discutiendo ahora con el anuncio de Meta.

Ahora bien, Meta dice que si una persona no quiere que usen sus datos, puede evitarlo siguiendo un proceso —al parecer laaaargo— en Facebook o Instagram, dependiendo la plataforma pues.

¿Cómo evitar el uso de datos?

Allá en la Unión Europea y Reino Unido están compartiendo tips para cerrarle el paso a Meta.

Como les explicamos, ya depende de la plataforma pero en cualquiera de las dos es necesario llenar un formulario que después es revisado por el equipo del fundador de Meta Mark Zuckerberg.

Foto: Getty Images.

En Estados Unidos, por ejemplo, varios han buscado el formulario pero las quejas llegan cuando reciben una respuesta negativa.

En cambio, en los países de la Unión Europea la gente tiene más chance de poner un alto al uso de sus datos si alude al Reglamento General de Protección de Datos.

Todo porque la ley allá en la Unión Europea obliga a las empresas a que detallen qué harán con los datos. Y del otro lado de la moneda, le da luz verde a la gente para que restrinja su información ante las compañías.

El capitalismo de vigilancia

Va de nuevo: la IA es un modelo estadístico que se sirve de una base de datos para generar una respuesta determinada.

Por ejemplo, cuando le pedimos que nos ayude a hacer una ilustración, su base de datos contiene información que rola en internet y que le ayuda a armar la ilustración.

Foto: Getty Images.

Justo por eso se quejan diseñadores, diseñadoras y profesionales de otros sectores creativos porque la IA termina por tomar sus trabajos para hacer “nuevos”.

Meta ha dicho que esta dinámica le ayudará a entrenar los modelos de IA que a su vez permitirán mejorar la creación de contenido en las plataformas.

Sin embargo, del otro lado de la moneda esta decisión la ven como un paso más dentro del llamado capitalismo de vigilancia o la mercantilización de la información personal dentro de una dinámica de consumo —un buen ejemplo podría ser como nuestros datos funcionan para determinar el tipo de anuncios que nos muestran plataformas como Facebook o Instagram.

¿Qué hay de México?

La verdad es que México, a diferencia de los países de la Unión Europea, aún no cuenta con los recursos legales para defender a los usuarios de estas plataformas en caso de que no quieran ceder su información personal porque… no hay una legislación especializada para su protección.

Por lo pronto, todas las noticias del uso de datos personales se están desarrollando en Europa, así como los tips para cerrarle paso a Meta.

En el caso de México, lo más probable es que todo se quede en el famoso formulario y ya… si nadie revisa las leyes en materia de protección de datos ante el uso de la IA.

Aquí Meta puede alegar que cuenta con una base de datos que todos sus usuarios han alimentado en los términos que aceptaron al darle clic para crear un perfil en Instagram o Facebook.

Al menos, eso lo ha explicado la académica del Departamento de Comunicación de la Ibero Claudia Arruñada, ejemplificando cómo la información le pertenece a Meta y qué tendría que suceder en México para proteger los datos —acá pueden leer más a detalle las observaciones de Arruñada.

Eso sí, esa información la tiene Meta peeeeeero hasta ahora se habla de su uso. Hace 10 o 15 años la gente no tenía idea de que su fotos y perfil servirían para entrenar modelos de la IA. Y ese es también el debate. ¿Ustedes qué opinan?

