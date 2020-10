En los últimos 50 años los desastres naturales han aumentado un 500%

En 2018, al menos 108 millones de personas en todo el mundo necesitaron ayuda del sistema humanitario internacional debido a tormentas, crecidas, sequías e incendios forestales. Sin embargo el cambio climático y la tendencia de calentamiento global pintan un futuro no muy prometedor.

De acuerdo con un informe de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), en 2030 esa cifra podría aumentar en casi un 50% y el costo asociado a esto sería de aproximadamente 20 mil millones de dólares por año.

El informe “2020 State of Climate Services” revela que en los últimos 50 años, los peligros relacionados con el tiempo, el clima y el agua fueron reconocidos como la causa de más de 11 mil desastres que provocaron al menos 2 millones de víctimas mortales, así como pérdidas económicas valoradas en 3.6 billones de dólares.

