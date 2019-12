Un momento. Al día ingresan 5.5 millones de usuarios al Metro CDMX peeeeeeero de sus instalaciones salen 6.3 millones de personas. ¿Qué pasó? De acuerdo con la teoría de las autoridades, hay algunos usuarios que entran a las estaciones del STC (Sistema de Transporte Colectivo) sin pagar su boleto.

En contexto de la presentación de la campaña “Soy incorruptible”, la directora del Metro CDMX, Florencia Serranía, explicó que la causa principal de este desajuste es que los usuarios se saltan los torniquetes o haiga sido como haiga sido entran sin pagar a las instalaciones. ¿Pruebas? El conteo de salida que realizaron las autoridades CDMX en el mes de octubre de este año.

La Directora General @FirenzeM, mencionó que los trabajadores del Metro todos los días deben guiarse con honestidad, eliminando actos de corrupción para continuar como el principal medio de transporte de la CDMX. pic.twitter.com/QTurbgV9G1 — MetroCDMX (@MetroCDMX) December 17, 2019

No faltará quien piense que esto no es un asunto grave. Sin embargo, no se trata de un par de usuarios, si no de miles y ahí es donde los recursos para el Metro se atoran. Según el STC ahora la meta es recuperar mil millones de pesos anuales por evasión de pago.

¿Y cómo?

Por lo pronto, el gobierno CDMX ha descartado incrementar el costo del servicio del Metro —el segundo más barato en el mundo de acuerdo con Florencia Serranía. Entonces, ¿cómo se van a recuperar los recursos?

Con la cooperación de los capitalinos y mexiquenses. “Requerimos el apoyo de los usuarios para que en una acción fraterna y honesta paguen sus cinco pesitos, no vayan a la piratería, necesitamos de todos”, dijo la directora del Metro.

Además de la buena voluntad de los usuarios y las usuarias, el STC se apoyará con la vigilancia en las estaciones del Metro y las recargadoras automáticas para evitar la evasión del pago. Ojo, estas acciones irán acompañadas de la campaña “Soy Incorruptible” —creada en un mix por el STC y el Consejo de la Comunicación.

El objetivo es que se refuerce el respeto a los adultos mayores, cederles el asiento, no invadir las áreas exclusivas para mujeres y no entrarle a la piratería de boletos y tarjetas. Son sólo cinco pesitos que se necesitan para mantener en pie a este sistema de transporte público y que todos los capitalinos, mexiquenses, extranjeros y turistas puedan beneficiarse.