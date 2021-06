Se registra incendio en Metro de Londres, en la estación Elephant and Castle

Lunes complicado y difícil para la gente de Londres: la tarde de este lunes 28 de junio —hora local— un incendio en la estación Elephant and Castle del Metro ha puesto a la ciudadanía y a los servicios de emergencia en alerta y ha provocado el cierre de calles en las inmediaciones.

De acuerdo con la Brigada de Bomberos de Londres, hasta el momento el incendio en las vías de la estación Elephant and Castle ha dejado como saldo tres comercios con daños totales, cuatro autos y una cabina telefónica (cercanos a la estación) incendiados y ha recomendado a la población que evite la zona, donde justo la brigada ya trabaja junto con la policía y el equipo de emergencia.

Hasta el momento, se desconocen las causas de este incendio.

De hecho, la misma Brigada de Bomberos ha pedido a la gente que cualquier info sobre el incendio en el Metro de Londres se dará vía su cuenta de Twitter: @LondonFire, a la que el propio alcalde de Londres Sadiq Khan le ha dado rt a las publicaciones y actualizaciones.

Las reacciones de la Brigada de Bomberos en Twitter comenzaron luego de que usuarios y usuarias reportaran un incendio en el Metro de Londres y de recibir al menos 50 llamadas al 999.

Justo entre los videos compartidos del incendio hay uno que muestra el momento de una explosión. Sin embargo, hasta el momento la información es poca y se desconoce el número de personas heridas o las causas —de lo poco que se sabe, es que el incendio se registró en las vías de la estación Elephant and Castle.

Um London wtf is going on?! pic.twitter.com/wbPMdpNijF

— Matthew James Lister (@MrMattLister) June 28, 2021