Aunque tardarán unos cuantos días los peritajes que aclaren qué pasó en la estación Tacubaya, la directora del Metro parece confiada en que el choque de trenes no fue bronca suya… o no por completo, y de una vez adelanta que asumirá la responsabilidad que le toque.

“Yo cuando llegué al Metro dije que el Metro iba a cambiar y sí, eso ha sido uno de los cambios más importantes. Es decir, tiene que trabajarse todo con absoluta transparencia. Y quien sea responsable va a asumir su responsabilidad, si soy yo, la asumo, asumo mi responsabilidad”, comentó en entrevista para Imagen la directora del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Florencia Serranía.

A falta de conocer las informaciones que arrojen las investigaciones oficiales, La Jornada indica que la bitácora de los trabajadores del Metro establece que uno de los trenes reportó una falla en el sistema de frenos y de energía, mientras que el otro nunca respondió a los llamados para avanzar a la estación Juanacatlán… haber atendido ese llamado habría evitado el percance… y claro, que el otro hubiera funcionado a la perfección.

Según la bitácora publicada hoy en La Jornada, los trabajadores del Metro comenzaron a notar las fallas en sistemas 11 minutos antes de que se produjera el choque en la estación Tacubaya.

En resumidas cuentas, uno de los trenes llegó Observatorio a las 23:26 horas, y ahí el conductor se se percató que el vehículo no contaba con presión de aire en los frenos. Al informar de esto, se le ordenó dirigirse a la cabina trasera y desde ahí tomar el mando… sin embargo, mientras se dirigía a la otra punta del convoy, el tren comenzó a deslizarse hacia atrás…

Para ese entonces, el otro tren ya estaba en Tacubaya. Se intentó advertirle que era momento de echar marcha atrás y regresar a Juanacatlán, para así evitar el impacto con el tren que ya se deslizaba desde Observatorio… pero nunca se consiguió establecer comunicación. A las 23:37 se produjo el choque en el que un usuario perdió la vida.

Regresando con la directora del Metro, señaló que la empresa responsable de la investigación es extranjera, esto para asegurarse que el resultado será el más objetivo posible. “Hemos hecho todo para que tengan la información que requieren para que vayan más rápidamente. Estaremos dándole un seguimiento continuo para que avancen en sus trabajos, sobre todo de nuestro lado, proveyéndoles toda la información que requieren para que lo hagan lo antes posible”.

Ya hay detenidos

De acuerdo con Excélsior, hasta el momento son seis los trabajadores que han sido detenidos por el percance del pasado martes en metro Tacubaya… pero no por tener responsabilidad en el choque, sino por no haber ofrecido la atención a los usuarios. “No se vale, no había ni camillas y nada más nos estaban corriendo”, comentó una de las pasajeras.