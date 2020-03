Buen susto el que les metieron por error los encargados del Metrobús de la CMDX a las personas que, en medio de la contingencia por el coronavirus, todavía tienen la necesidad de usar el transporte para ir a sus lugares de trabajo o cumplir compromisos. Pero todo quedó en eso: un error.

Luego de que en las redes sociales oficiales del Metrobús se dio a conocer la suspensión del servicio en varias líneas, el propio director general del servicio de transporte, Roberto Capuano, aseguró que todo se trató de un “error”.

“Aclaro: Metrobús operará de manera normal mañana y siempre. NO estamos cancelando el servicio. Subimos una publicación mal redactada que ha causado confusión al respecto”, señaló el director del Metrobús en sus redes sociales.

Por su parte, en la cuenta Twitter del Metrobús también se admitió que la publicación que rápidamente circuló en redes sociales fue un error. “Brindaremos servicio en todas las estaciones de las 7 líneas”.

Para que no quede duda, el director del Metrobús compartió una nota publicada en Reforma el pasado 20 de marzo, en la cual se indica que, así se encuentre México en etapa 2 y 3 de la pandemia del coronavirus, el servicio de transporte no se detendrá. “Así sucedió hace once años por (la influenza) H1N1”, indica Capuano.

Por favor lean esta nota del 20 de marzo del @reformanacional. NO vamos a frenar @MetrobusCDMX ante la contingencia. Seguimos ofreciendo servicio normalmente. 👇 https://t.co/P7PaFyES4d — Roberto Capuano (@Capuano) March 24, 2020

En la publicación que erróneamente se compartió en redes, a través de la cuenta oficial del Metrobús, se indicaba que éste suspendería temporalmente la operación de rutas de las líneas 1, 2, 3 y 7, esto debido a la contingencia por el coronavirus.

“Hicimos una publicación en @MetrobusCDMX con una redacción confusa y quiero aclarar: La operación del sistema sigue adelante y no habrá afectaciones en el servicio para los usuarios“, señaló Campuano en uno de los varios mensajes que escribió para aclarar que el servició continuará sin ninguna modificación.

Al asunto le entró también la Secretaría de Movilidad de la CDMX, la cual contribuyó para aclarar que no habrá afectaciones en el Metrobús… y tampoco se tienen contempladas. Y si bien es cierto que a cada rato se dan avisos sobre modificaciones del servicio, estos son “para fortalecer el servicio y garantizar amplia capacidad en estaciones de mayor demanda”, pero no para su suspensión.