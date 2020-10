Animal Político reporta 173 mil muertes más que el año pasado en México; junio y julio con más fallecimientos

En lo que va de 2020, en México se reportan 173 mil 578 muertes; más de lo que se registró en 2019. Sí, y de esta cantidad de fallecimientos, solo 68 mil, registrados hasta el pasado mes de agosto, son oficialmente a causa de la pandemia de COVID-19.

2.5 muertos, directa o indirectamente, a causa de la pandemia

Sí, de acuerdo a Animal Político, aunque no se conocen las causas de muerte de todos los casos, sí se sabe que personas no fueron diagnosticadas con coronavirus, los que no recibieron atención médica oportuna por otras enfermedades, o quienes perdieron la vida en sus hogares por miedo a asistir a un hospital.

¿Qué significa esto? Que por cada persona muerta a causa de COVID-19, existen, estadísticamente, 2.5 fallecimientos directa o indirectamente a causa del coronavirus.

¿Cuál es la situación general de México?

Según datos de Animal Político, hasta este pasado mes de agosto, la tase de exceso de mortalidad en México era de 136 por cada 100 mil habitantes.

Por otra parte, nueve entidades reportan también un mayor número de muertes en agosto, entre los cuales están: Baja California Sur, Coahuila, Colima, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas.

Aunque también mencionan que los estados que presentaron una mayor cantidad de fallecimientos en mayo y junio, ya no han vuelto a tener un nuevo incremento de defunciones en los siguientes meses.

Junio y julio, meses con mayor exceso de muertes

Cuando se comparan el número de defunciones en cada estado, de abril a agosto de 2019, con la cantidad de fallecimientos en el mismo periodo de 2020, se tiene que hay un exceso de muertes. Sí, esto significa que se presentaron más de las que se esperaban siguiendo la tendencia anterior.

Sabiendo esto, los datos que logro conseguir este medio, junto a Proyecto Li, es que el periodo en que hubo mayor exceso de muertes, fue en junio y julio con 47 mil 520 muertes y 50 mil 513 respectivamente. Aunque, en agosto se registró un descenso con 35 mil 950 fallecimientos en exceso.

Por último, en una nueva actualización del reporte de Animal Político, se reveló que el impacto de la pandemia había dejado 130 mil fallecimientos hasta el 31 de julio.

*Con información de Animal Político