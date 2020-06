México registra 3 mil 593 nuevos casos y 341 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas

Este sábado 6 de junio la Secretaría de Salud dio a conocer que hasta el corte de hoy ya son 113 mil 619 casos acumulados y 13 mil 511 muertes por coronavirus en México, lo que se traduce como 3 mil 593 nuevos casos y 341 fallecimientos más que fueron registrados en las últimas 24 horas.

En cuanto a los casos activos en el país, que son personas que comenzaron a presentar síntomas de coronavirus en los últimos 14 días, hasta el momento son las personas que representan la epidemia activa en territorio nacional y corresponden al 17% de los casos confirmados. La mayoría de estos se encuentran en la Ciudad de México, Tabasco, Aguascalientes y Sinaloa.

Como pueden ver en la siguiente gráfica de barras presentada por la dependencia, la mayoría de las muertes registradas por coronavirus se han suscitado en la Ciudad de México, Estado de México, Baja California, Veracruz y Sinaloa. Eso sí, es importante enfatizar que la CDMX es la entidad que presenta un número impresionante de fallecimientos por COVID-19, pues rebasan los 4 mil decesos si se cuentan las muertes sospechosas de coronavirus.

Y hablando de eso, hasta este sábado 6 de junio son 1189 los fallecimientos sospechoso en el país, los cuales ocurrieron a personas con sintomatología de coronavirus a las que no se les alcanzó a hacer la prueba o bien, cuyos resultados de laboratorio aún no están listos y por ende, no pueden sumarse a la lamentable cifra de las 13 mil 511 vidas que se ha cobrado la pandemia de COVID-19.