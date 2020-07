México ya superó a Italia en muertes por COVID; registra más de 4 mil defunciones en la última semana

Pues no son carreritas ni mucho menos, pero este 12 de julio se confirmó lo que muchos sospechamos que iba a ocurrir: México ha superado a Italia, uno de los países más afectados por la pandemia de coronavirus, en el número de muertes por la enfermedad, esto de acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud.

Y es que este domingo la dependencia dio a conocer que en nuestro país ya son 35 mil 006 personas que han fallecido a causa del COVID-19, por lo que en el ranking mundial de coronavirus no sólo ya superamos al país en forma de botita, sino que avanzamos al cuarto lugar de naciones con más muertes por el virus, ubicándonos detrás de Estados Unidos, Brasil y el Reino Unido.

A nivel nacional, los nuevos datos de la Secretaría de Salud (que no fueron presentados tal cual en la conferencia vespertina) nos indican que en las últimas 24 horas se confirmaron 276 muertes y 4 mil 482 nuevos contagios por coronavirus, pues el día de ayer el país contabilizaba 295 mil 268 contagios de COVID-19 acumulados. Así es, estamos a nada de llegar a los 300 mil.

Hubo más muertes que la semana pasada, pero menos que hace 15 días.

Hugo López-Gatell indicó que la pandemia de coronavirus se está desacelerando, lo cual no quiere decir que los casos confirmados y las muertes sigan ya no crezcan como lo han hecho en las últimas semanas, sino más bien que la panemia ya no avanza con tanta rapidez como antes. Pero mejor veamos las cifras que se han presentado en los últimos 21 días.

Primero vamos con los casos confirmados acumulados de coronavirus en México: En la semana del 21 al 28 de junio, los números fueron de 180 mil 545 a 216 mil 852, es decir 36 mil 307 nuevos casos confirmados de coronavirus. Para la semana del 28 de junio al 5 de julio la cifra pasó de 216 mil 852 a 256 mil 848 casos COVID-19, por lo cual se habla de 39 mil 996 nuevos casos.

En esta última semana, del domingo 5 de julio al domingo 12 de julio, la cifra de contagios por coronavirus pasó de 256 mil 848 casos a 299 mil 750 nuevos casos registrados, o sea 42 mil 902 nuevos casos confirmados.

La @SSalud_mx reporta este 12 de julio que en México hay: -299,750 casos confirmados acumulados de #COVIDー19

-29,839 activos

-74,563 sospechosos

-35,006 defunciones

-61% de casos recuperados Recuerda seguir las indicaciones de acuerdo al semáforo de riesgo de tu entidad. pic.twitter.com/FTpnyRmVnz — Gobierno de México (@GobiernoMX) July 13, 2020

Como pueden observar, los contagios de COVID-19 siguen a la alza, pues no se mantienen dentro de las 36 mil con las que comenzó la última semana de junio (que tomamos como referencia), sino que cada vez aumentan alrededor de tres mil casos más además de los acumulados una semana antes.

Las muertes por COVID-19 se han estabilizado

No es una buena noticia que sigan existiendo las muertes provocadas por coronavirus, sin embargo, si algo se puede rescatar de esta situación es que al menos la cifra de decesos no ha sobrepasado de los 4 mil decesos semanales. De hecho, en una de las semanas de junio hubo un ligero descenso. Pero de nueva cuenta veamos los números.

Tomando de referencia las mismas semanas, del 21 al 28 de junio el número de fallecimientos por COVID-19 acumuló 4 mil 823 decesos, pues la cifra fue de 21 mil 825 a 26 mil 648 muertes. Por su parte, del 28 de junio al 5 de julio, a las cifras de muertes se sumaron otras 3 mil 991, pues pasaron de 26 mil 648 a 30 mil 639.

Finalmente, del 5 al 12 de julio se registraron 4 mil 367 nuevas muertes provocadas por la enfermedad, pues los fallecimientos fueron de 30 mil 639 a 35 mil 0006, que si bien muestran que los decesos siguen ocurriendo, al menos se han mantenido dentro de lo que cabe.