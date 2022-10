La primera demanda fue bateada (por el momento), así que va una segunda. Va sobre el mismo tema, pero ahora no es contra empresas, sino contra los vendedores de armas en Estados Unidos.

Por medio de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó sobre la nueva demanda que se puso en Estados Unidos contra cinco tiendas de armas ubicadas en Arizona. Según las autoridades, en dichas tiendas se ha detectado una participación sistemáticamente en el tráfico ilícito de armas, incluidas las de tipo militar.

Foto: Spencer Platt-Getty Images.

“El litigio forma parte de una estrategia multifacética del Gobierno de México para detener la avalancha de armas, particularmente de asalto, procedentes de Estados Unidos que empoderan a grupos delictivos, provocan el derramamiento de sangre en México y contribuyen el tráfico de drogas hacia Estados Unidos”, señala el comunicado de la SRE.

AHhh, porque lo que señala la representación de México en su demanda interpuesta ante a Corte Federal de Distrito de Tucson es que dichas tiendas surten a organizaciones criminales que operan en el país. En el tráfico de armas se sirven de prestanombre y ventas que están dirigidas a traficantes de armas.

Foto: Getty Images

De acuerdo con la SRE, aunque la mayoría de las armas que trafican son reuperadas, quieren que ya le bajan a su des$%&/dre las siguientes tiendas: Diamondback Shooting Sports, Inc. (Tucson); SNG Tactical, LLC (Tucson); Loan Prairie, LLC, conocida como The Hub Target Sports (Tucson); Ammo A-Z, LLC (Phoenix), y Sprague’s Sports, Inc. (Yuma).

La SRE aclara que esta demanda no va contra el derecho que tienen los gringos de comprar y portar armas, pero sí se hace necesaria dado que “involucra una causa común de ambos países cuyos ciudadanos sufren por las prácticas ilícitas de armas de fuego”.

El gobierno de México recuerda que ya se había promovido una demanda contra la industria de armas en Estados Unidos. Sin embargo, ahora se trata demanda civil y no es contra la industria, sino contra vendedores de armas que abastecen a grupos criminales de México.

San Antonio, Texas. Foto: Gilles Mingasson-Getty Images.

“Esta segunda demanda presentada en Arizona contiene varios argumentos: que los vendedores no cumplen con el debido cuidado al que están obligados, causan daño previsible, usan publicidad engañosa y tendenciosa, venden armas que se modifican en armas automáticas, causan alteración al orden público y violan leyes estatales y federales, lo que causa un daño mayúsculo en territorio mexicano”.

Según prevé la SRE, ganar esta segunda demanda le daría punch a la primera, ya que pondría en evidencia que los fabricantes son negligentes en cuanto a monitorear a los vendedores que comercian con sus productos.