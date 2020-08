En el camino rumbo a la elección presidencial de Estados Unidos, se realizó la primera jornada de la Convención del Partido Demócrata con un claro discurso contra la gestión de Donald Trump. Uno de los mensajes más poderosos e inusuales fue hecho por Michelle Obama, quien declaró que el magnate no es el presidente que el gabacho necesita.

¿Por qué decimos que este mensaje fue inusual? De acuerdo con analistas estadunidenses, no es común que una ex primera dama dé un discurso con contenido político y una referencia clara contra el presidente en turno.

“Si te llevas algo de mis palabras de esta noche, es esto: si crees que las cosas no pueden empeorar, créeme, pueden. Y lo harán si no hacemos un cambio en esta elección. Si tenemos alguna esperanza de poner fin a este caos, tenemos que votar por Joe Biden como si nuestras vidas dependieran de ello”.

Esto fue parte del discurso de Michelle Obama, quien llamó a cerrar filas en contra de Donald Trump y no permitir que el presidente renueve su gestión —por otros cuatro años— en la Casa Blanca.

Según la ex primera dama, la opción que Estados Unidos tiene para cambiar el rumbo —un panorama sombrío— es darle su voto al demócrata Joe Biden.

Eso no fue todo. Michelle Obama fue directa: “Donald Trump es el presidente equivocado para nuestro país”. ¿La razón? Trump ha tenido el tiempo suficiente para demostrar que puede estar a cargo de Estados Unidos. Sin embargo, no lo ha hecho. Él ha sido superado por la crisis sanitaria y política.

“No puede afrontar este momento. Simplemente no puede ser quien necesitamos”, repitió Obama.

Además de la crisis derivada de la pandemia de coronavirus, Michelle Obama señaló a Donald Trump por dividir al país con su ya clásico discurso xenófobo.

“(Los niños) ven a nuestros líderes etiquetar a sus conciudadanos como enemigos del Estado mientras envalentonan a los supremacistas blancos que llevan antorchas. Observan con horror cómo los niños son arrancados de sus familias y arrojados a jaulas y usan gas pimienta y balas de goma contra los manifestantes pacíficos (…) Lamentablemente este es el Estados Unidos que se muestra para una próxima generación, una nación que tiene un desempeño inferior no sólo en cuestiones de política, sino en cuestiones de carácter”.

El discurso de la ex primera dama duró alrededor de 18 minutos y fue considerado por medios y analistas de Estados Unidos como el más emotivo, efectivo y directo —al señalar los errores del gobierno de Trump.

Este discurso fue escrito por la propia Michelle Obama con ayuda de un asesor político y pretende incentivar a los ciudadanos a que reflexionen sobre el gobierno de Trump y no dejen que el magnate dé un paso adelante en el poder.

Por cierto, la ex primera dama no mencionó a Kamala Harris en su mensaje, porque este fue grabado antes de su nombramiento —en la fórmula Biden-Harris, de ganar las elecciones, la demócrata ocuparía la Vicepresidencia de Estados Unidos.

We must come together, defeat Donald Trump and elect Joe Biden and Kamala Harris as our next president and vice president. My friends, the price of failure is just too great to imagine. #DemConvention

Como saben, en Estados Unidos habrá elecciones este 3 de noviembre y hay una gran expectativa sobre si Donald Trump logra reelegirse en el poder o se le acaba el 20.

El partido Demócrata apostó por la fórmula Joe Biden-Kamala Harris para hacerle frente al magnate. Esta candidatura cuenta con el apoyo de Bernie Sanders, quien junto con el gobernador de Nueva York Andrew Cuomo se unieron a la Convención Demócrata realizada en un formato virtual y que empuja con toda la maquinaria contra Trump.

Los mensajes de la Convención Demócrata se transmitieron la noche del 17 de agosto y esta mañana, Donald Trump no dudó en responderle a Michelle Obama.

¿Qué dijo el presidente? Pa’ pronto, que Joe Biden es el candidato exprés del Partido Demócrata y tachó al gobierno de Barack Obama de haber sido el más corrupto en la historia de Estados Unidos…

Somebody please explain to @MichelleObama that Donald J. Trump would not be here, in the beautiful White House, if it weren’t for the job done by your husband, Barack Obama. Biden was merely an afterthought, a good reason for that very late & unenthusiastic endorsement…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 18, 2020