Ahí va el contrataque: Barbosa dice que demandará a Emilio Lozoya por “daño moral”

Va la de Miguel Barbosa. Después de que se diera a conocer que Emilio Lozoya dijo —en su declaración de hechos— que el experredista dio su brazo a torcer gracias a un moche de cien mil dólares y un favor del gobierno de EPN para su carnal trabajador de Pemex; el gobernador de Puebla salió al paso para negar estas acusaciones y decir que demandará al exfuncionario.

“Sobre los señalamientos sin fundamento que me realiza Emilio Lozoya ratifico que son totalmente falsos. Nunca le solicité nada. Presentaré una demanda por daño moral en su contra. Yo actúo con honestidad y buena fe. Estoy limpio”, dijo el ahora morenista.

“Es una verdadera estupidez”

En la conferencia que lleva a cabo todos los días para dar un informe sobre el COVID-19 en Puebla, Miguel Barbosa aprovechó para lanzarse con todo contra Emilio Lozoya y lavarse las manos.

“Es una verdadera estupidez: no habrá recibo que encuentren, no habrá videos, no habrá grabaciones, es mala estrategia de ellos de querer involucrar a alguien al que no le van a poder imputar absolutamente nada, nada y repito, eso sí: voy a presentar una demanda por daño moral en contra de Emilio Lozoya”.

Esas fueron las palabras del entonces senador del PRD (Partido de la Revolución Democrática) durante el gobierno de EPN.

Las acusaciones contra Barbosa

Sólo para refrescar la memoria, Miguel Barbosa fue acusado de pedir presuntamente cien mil dólares y un favor para que su hermano fuera trasladado de una terminal de almacenamiento —de Pemex— en Guerrero a las oficinas Centrales de CDMX.

Esta información se dio a conocer con Ciro Gómez Leyva, quien dijo tener acceso al documento de la declaración de hechos de Emilio Lozoya, donde el exdirector de Petróleos Mexicanos señaló a siete exfuncionarios por recibir moches para dar paso a las Reformas Estructurales.

En el caso de Barbosa, Lozoya apuntó que el exsenador amenazó a la banda de EPN que armaría una revuelta con la bancada del PRD para tirar las Reformas Estructurales. Y pues dinerito habló, según Emilio Lozoya.