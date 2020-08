Dice Barbosa que a veces las mujeres se buscan un entorno riesgoso

Ay, qué se podrá decir en estos casos… El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, afirmó en conferencia de prensa que algunas mujeres -no todas, aclara- “buscan un entorno que le es riesgoso y como son un grupo vulnerable acaban sufriendo las consecuencias”.

¿Qué? Durante la Primera Sesión del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, en la que estuvo presente Inmujeres, el Conavim, la Secretaría de Igualdad Sustantiva Puebla y el DIF Puebla, el gobernador Barbosa afirmó que cuando ocurre un acto violento contra una mujer, lo primero que se busca es al responsable en su entorno inmediato.

Explicó que esto es porque muchas veces, las mujeres se buscan el peligro y luego terminan sufriendo las consecuencias. No, no es broma, acá va lo que dijo textual.

No @MBarbosaMX, las mujeres no buscamos un entorno riesgoso, tampoco somos un “grupo” vulnerable,y no tenemos que sufrir las consecuencias.

Las mujeres no somos responsables de las violencias que atentan contra nuestra vida, dignidad y libertad.#EstadoMachista #ElVioladorEresTu pic.twitter.com/cnmw827X01

— Martha Tagle (@MarthaTagle) August 10, 2020