Miguel Torruco, secretario de Turismo, da positivo a COVID-19 “pese a medidas y cuidados”

Andrés Manuel López Obrador dijo en junio que “no mentir, no robar y no traicionar”, ayuda a no contagiarse de coronavirus, y a pesar de esto la lista de funcionarios de la cuarta transformación que han dado positivo a COVID-19 sigue en aumento. Ahora fue Miguel Torruco, secretario de Turismo.

Secretario de Turismo se contagió a pesar de tomar todas las medidas preventivas

Ya entrada la noche de este viernes, el titular de la Secretaría de Turismo informó por medio de sus redes sociales que “a pesar de las medidas preventivas”, resultó positivo a la prueba de COVID-19 y tendrá que realizar sus actividades de manera virtual.

El secretario de Turismo aprovechó su mensaje para pedirle a la población que se cuide mucho, aunque también hizo mención de que la vacuna “para retomar la normalidad” estará lista pronto. Finalizó su tuit diciendo que nuestro país saldrá adelante de esta terrible pandemia.

“Les informo que a pesar de las medidas preventivas, sana distancia y cuidados, he resultado positivo en la prueba de COVID. Estaré atendiendo mis actividades de manera virtual. Cuídense mucho, pronto estará lista la vacuna para retornar a la normalidad. México saldrá adelante”, indicó en su tuit.

Les informo que a pesar de las medidas preventivas, sana distancia y cuidados, he resultado positivo en la prueba de COVID. Estaré atendiendo mis actividades de manera virtual.

Cuídense mucho, pronto estará lista la vacuna para retornar a la normalidad. México saldrá adelante. — MiguelTorrucoMarqués (@TorrucoTurismo) November 14, 2020

La noticia dada por el secretario de Turismo encendió las alarmas ya que hace unos días estuvo presente en la reunión de trabajo para coordinar la segunda edición de la carrera “Ruta del Pescado de Moctezuma”, reunión a la que asistieron empresarios y representantes de turismo de los estados.

Primera reunión de trabajo para coordinar la 2ª edición de la Carrera #RutaPescadoDeMoctezuma. Asistieron empresarios, secretarios de turismo y representantes de los estados que atraviesa esta gran Carrera que forma parte de los proyectos estratégicos de #MéxicoRenaceSostenible🌱 pic.twitter.com/mYtZJPyZUo — MiguelTorrucoMarqués (@TorrucoTurismo) November 11, 2020

Victor Villalobos, secretario de Agricultura; Rocío Nahle, secretaria de Energía; Arturo Herrera, secretario de Hacienda; Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública; y Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina; fueron los otros miembros del gabinete de López Obrador que se contagiaron (y afortunadamente se recuperaron) de coronavirus antes que Miguel Torruco.

Su hijo también tiene coronavirus

Un día antes de que el secretario de Turismo anunciara su diagnostico, su hijo, Miguel Torruco Garza (titular de la Comisión Nacional de Boxeo), también informó que había dado positivo a COVID-19. Dijo en su mensaje que toda su familia había salido negativa. Al igual que su padre, señaló que se contagió de coronavirus a pesar de que aplicó todas las medidas de prevención.