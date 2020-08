“No estarás a salvo con Biden”, advierte Pence en medio de protestas por racismo y violencia policial

Hay violencia y hay hartazgo en las calles de Estados Unidos… sin embargo, el vicepresidente Mike Pence todavía se atreve a insinuar que, si continúa el presidente Trump al mando, habrá seguridad. Bueno, hay que analizar a quién se está dirigiendo, porque parece que a gente como Jacob Blake y la que ha salido a protestar por la agresión en su contra, pues como que no.

Durante su participación en la Convención Nacional Republicana, el vicepresidente Pence aseguró que la permanencia de Trump en la Casa Blanca es “fundamental” para preservar la seguridad y el buen rumbo de la economía en Estados Unidos. “Ahí ustedes saben si votan por Biden”, dio a entender el segundo al mando en el gabacho.

Ante los hechos reportados en Wisconsin, tras la agresión policíaca en contra de Jacob Blake, Pence planteó que la actual situación de Estados Unidos está así: decidir entre “La Ley y el Orden” (no la fregona serie, sino el lema de campaña de Trump) o la “anarquía” que representa el candidato demócrata a la presidencia, Joe Biden.

“La dura verdad es que no estarán seguros en los Estados Unidos de Joe Biden“, advirtió el vicepresidente, en cita recogida por Reuters. “Necesitamos cuatro años más del presidente Donald Trump en la Casa Blanca”.

En el evento en el que aceptó ser compañero de fórmula para buscar la reelección presidencial (él para repetir como vicepresidente), Mike Pence dijo que Joe Biden apoya movilizaciones violentas como las reportadas en Wisconsin, a raíz del abuso policíaco en contra de Jakob Blake, un hombre afroamericano que recibió varios disparos por la espalda por parte de agentes…¿¿??

Seee, no tiene mucho sentido lo que dice Pence… pero bueno, así lo dijo. “Joe Biden llevaría a Estados Unidos por un camino de socialismo y declive, pero no vamos a dejar que eso ocurra”, advirtió el vicepresidente.

Vice President Mike Pence delivered a strong law and order speech at the #RNC2020 saying, ‘you won't be safe in Joe Biden's America’ https://t.co/qHmfETKGg0 pic.twitter.com/HdGZZ0SHrg

— Reuters (@Reuters) August 27, 2020