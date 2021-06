Ganando los de siempre… 1% de los millonarios concentra un tercio de la riqueza en México

En estos últimos meses se han publicado varios informes sobre el impacto del COVID-19 —ya sea en asuntos económicos, alimentarios, de salud o género—, pero en esta ocasión viene la entrega de un reporte que nomás reafirma uno de los grandes problemas de México: la acumulación de la riqueza en un grupo de millonarios, mientras que la pobreza aumenta en tiempos de la pandemia.

Sí, de acuerdo con el Informe de Riqueza Global 2021 del Credit Suisse —un análisis del impacto de la pandemia, la riqueza en el mundo y su distribución—, México no canta mal las rancheras en la acumulación de la riqueza en un pequeño grupo de millonarios que representa el 1% de la población mexicana.

Y que pues… sus recursos se traducen en el 31% de la riqueza total de nuestro país —y esos datos corresponden al 2020, en medio de la pandemia de COVID-19.

Vamos a echarle un ojo al reporte del banco Credit Suisse.

El Informe de Riqueza Global 2021 desmenuzó distintos escenarios a nivel internacional, entre ellos los de Brasil, México y Chile, porque los dos primeros son las economías más importantes en América Latina y Chile, aunque su economía sea más chirris, mantiene un dinamismo económico relevante para la región.

Dicho esto, vamos con México. ¿Qué pasó en nuestro país en 2020 con respecto a la riqueza nacional?

En medio del trancazo económico que representó la pandemia, el Credit Suisse encontró que un 1% de los millonarios mexas concentra el 31% de la riqueza total del país —o un tercio de la riqueza.

Mientras eso sucedió, tres millones de personas perdieron su chamba —por la contracción económica más ruda en casi nueve décadas o desde la gran depresión de 1929.

“Este siglo, la desigualdad de riqueza general ha cambiado poco en Chile o México, donde los valores de Gini en 2000 y 2020 redondean a 80 en Chile y 81 en México.

Sin embargo, la participación del 1% superior ha caído en ambos países desde 2000: del 40,1% al 33,6% en Chile y del 42,8% al 31,0% en México. En estos dos países, la desigualdad de la riqueza ha aumentado entre el 90% inferior de la población, compensando una disminución de la desigualdad en la parte superior”.

¿Está rudo, no? Basado en el coeficiente de Gini —un recurso para medir la desigualdad de manera estadística—, el informe nos dice que en los últimos 20 años, la concentración de la riqueza se redujo, pero la desigualdad aumentó.

Si quieres leer a detalle este informe, AQUÍ te dejamos el enlace a la info.

