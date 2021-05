“Tax the rich”: Millonarios protestaron frente a casa de Jeff Bezos en pro de que les cobren más impuestos

Ya va para que se cumpla un año de la propuesta que 83 millonarios —la mayoría del gabacho— lanzaron para que los gobiernos les cobren más impuestos y de esta manera poder ayudar ante el impacto económico que causó la pandemia de COVID-19. Sin embargo, el asunto no se quedó sólo en una carta, ya que un par de integrantes de este grupo se sumó a las protestas realizadas frente a la casa del mismísimo Jeff Bezos.

O bueno, a las casas del empresario Jeff Bezos, ubicadas en Nueva York y Washington DC —incluyendo los hogares u oficinas de distintos senadores.

Amazon is the most profitable company in the history of the world and pays a lower tax rate than tons of smaller businesses.https://t.co/wBHRn4vFmG

Jeff Bezos is the richest man in America and pays a lower tax rate than teachers and truck drivers.

Cut the sh*t, tax the rich! pic.twitter.com/fHCLfj7lcD

— Michael Kink (@mkink) May 17, 2021