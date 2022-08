Luego de haberse difundido versiones de que pararían los trabajos que se realizan en la mina de Sabinas, Coahuila, para rescatar a los 10 mineros atrapados, las autoridades ya confirmaron lo que realmente sucederá.

Foto: Alejandro Rodríguez-Cuartoscuro.

Tal como lo anunció AMLO en un evento realizado el domingo, el rescate de los mineros se hará conforme al nuevo plan que se les planteó a los familiares (y que, en su momento fue rechazado):

“Se va a realizar el tajo a cielo abierto, empezaremos ya (…) hemos dejado ese espacio de seis meses para llegar a los mineros”, señaló la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, en entrevista con Milenio.

El señalamiento de Velázquez se dio ayer, 29 de agosto, luego de que una familiar de los mineros acusara que las autoridades les avisaron que se detendrían por completo los trabajos y, a modo de indemnización, se cedería el terreno de la mina a los parientes de las víctimas. Es decir, que ya no habría ningún tipo de rescate. Sólo se les daría una indemnización y se edificaría un memorial.

“Ya no los vamos a recuperar, porque la señora [Laura Velázquez] ya no quiso trabajar (…) ¿y sabe qué fue lo que nos dijo?: ‘Ya, para que ya se vayan a descansar en paz’”, acusó Juana Tijerina, hermana de uno de los mineros atrapados.

Foto: Presidencia.

Entonces, recopilando: Protección Civil asegura que se llevará a cabo el rescate de los cuerpos de los mineros, pero éste tomará un plazo de seis meses (se había dicho que podría extenderse a 11). El plan es realizar tajos a cielo abierto. Una vez rescatados los cuerpos, se edificará el memorial. Además, los familiares de las víctimas recibirán una indemnización.

De acuerdo con Milenio, ayer los familiares de los mineros comenzaron con el retiro del campamento que habían montado en el Pinabete.

Foto: Twitter (@Alexis_Balbuen).

Autoridades no dieron otra opción

En entrevista con Azucena Uresti, Soraya, hija de Margarito Rodríguez, uno de los 10 mineros atrapados en Sabinas, señaló que no es que los familiares estén de acuerdo con el plan de rescate, como presumió AMLO y ahora Protección Civil… sino que las autoridades no les dieron otra opción.

“No habíamos aceptado eso, pero vino a decir Laura (directora de protección civil) que el presidente dijo que se va a hacer el tajo”, acusó Soraya.

Soraya agregó que, efectivamente, se les indicó a los familiares de los mineros que van a recibir una indemnización. Hasta el momento desconoce la cantidad. AMLO aseguró que no será una “indemnización convencional”… sin embargo, la hija del minero dice otra cosa: “dijeron que no abarcaba mucho debido a que no era igual que Pasta de Conchos”.