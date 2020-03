Las misas con motivo de Semana Santa, quizás la celebración más importante para la Iglesia Católica, tendrán que ser a puerta cerrada. Algo que ya se preveía, pero que ahora es confirmado por la Arquidiócesis Primada de México.

La razón ya la sabemos casi todos: la pandemia del coronavirus. Y pues ni modo, para evitar que los casos de COVID-19 aumenten a niveles incontrolables, la Arquidiócesis señaló que los fieles no podrán estar presentes en las celebraciones de Semana Santa 2020.

Para que no haya dudas, el comunicado firmado por el Arzobispo Primado de México, Carlos Aguiar Retes, especifica que las misas que se realizarán a puerta cerrada (aparte de las que se celebran de manera regular) serán las correspondientes a Domingo de Ramos (5 de abril), Jueves Santo (9 de abril), Viernes Santo (10 de abril), Vigilia Pascual (11 de abril) y Domingo de Resurrección (12 de abril).

Aunque las personas que tradicionalmente celebran estas fechas se verán impedidas de acudir a las misas, la Arquidiócesis pide que no decaiga el espíritu. “Al contrario, que sea una oportunidad para dar gloria a Dios y agradecer por estar siempre con nosotros, especialmente, en esta situación por la que estamos atravesando”.

Aunque no habrá fieles en las misas, esto no quiere decir que éstas se realizarán sin presencia de religiosos. Sin embargo, especifica el comunicado de la Arquidiócesis, no deberá de haber más de 20 personas al interior de los templos. Claro, sólo de las que sea rotundamente necesaria su presencia y todo bajo las más estrictas medidas de prevención.

“En todo caso será el responsable de la parroquia, Basílica o Catedral dar las últimas especificaciones, respetando lo antes indicado, o incluso, suspendiendo la actividad si las condiciones así lo reclaman”.

Cabe señalar que la Arquidiócesis recuerda que los templos se mantienen abiertos, sólo que al momento de hacer las misas se cierran las puertas a los fieles, para evitar que los casos de coronavirus sigan al alza.

Por último, se recuerda que todas las misas relacionadas con la Semana Santa serán transmitidas vía internet, para que, aunque sea a la distancia, la gente participe de la importante celebración religiosa.

“Las medidas anunciadas por la Arquidiócesis Primada van acorde a lo estipulado por el Vaticano, quien informó que el Santo Padre celebrará los ritos de la Semana Santa en el Altar de la Cátedra, en la Basílica de San Pedro, sin la presencia de fieles, debido al coronavirus”, concluye el comunicado.