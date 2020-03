Ahora sí, ni a dónde ir a rezar. Aunque, bueno… para que no se nos pongan tristes los que cada domingo van a su misa, acuérdense que dicen que “Dios está en todas partes”. Así que desde casita podrán pedirle que no pegue más duro el coronavirus.

Por medio de un comunicado, la Conferencia del Episcopado Mexicano recomendó a sus obispos y a la gente que puntualmente asiste a las misas que se ofrecen en los diversos templos del país que, como parte de las medidas de prevención para evitar contagios de coronavirus, se suspendan los eventos dominicales en los templos parroquiales, santuarios y capellanías del país.

“Cada obispo, en su jurisdicción, podrá dispensar de la obligatoriedad de la Misa dominical. Los sacerdotes, sin embargo, no dejen de celebrar la Misa de una manera privada”, recomienda el Episcopado.

Además de la suspensión de las misas, la autoridad religiosa en el país pide evitar las reuniones a las que acudan un considerable número de fieles. ¿Cuáles, aparte de las misas? Bueno, para los herejes que no tienen ni idea, ahí les van: pueden ser retiros, asambleas, congresos, jornadas y catequesis.

Y qué dijeron: “hasta que se me hizo ya no acompañar a mi abuelita a misa”… pues se la pellizcan, porque, por el contrario, ya no tendrán excusa para no asistir con ella a la tradicional eucaristía de los domingos: ahora que toda la familia ya no puede salir de casa, el episcopado pide a todos sus sacerdotes que transmitan sus misas en plataformas digitales. Así que nomás estarán a un click de que escuchar la palabra del Señor.

Todo lo anterior no quiere decir que las iglesias del país permanecerán cerradas. “Durante los próximos días, con las medidas sanitarias, los templos parroquiales, si cuentan con laicos que puedan controlar la correcta disposición de fieles orantes, pueden permanecer abiertos para la oración personal y comunitaria. Se podría exponer el Santísimo para la oración y adoración”, aclara la Conferencia del Episcopado.