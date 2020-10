Dice Moctezuma que no se quita el cubrebocas porque hay que dar el ejemplo

Este 14 de octubre, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán, durante su comparecencia en el Senado de la República, indicó que no se quitaría el cubrebocas porque quiere dar el ejemplo a los estudiantes y docentes frente a la pandemia de COVID-19.

¿Por qué le pidieron que se quitara su mascarilla?

Durante la comparecencia del secretario de Educación, el senador de Morena y presidente del Senado, Eduardo Ramírez Aguilar le pidió a Moctezuma Barragán que hiciera el favor de quitarse su cubrebocas para que lo escucharan mejor las personas presentes al evento.

Así lo indicó quien preside la Cámara de Senadores: “Perdón secretario que lo interrumpa: si gusta quitarse para efectos de escucharse mejor, y puedan escucharlo con mayor nitidez, el cubrebocas”.

¿Qué respondió el titular de la Secretaría de Educación Pública?

Ante esta petición, y después de que realizaran una mejora al sistema de audio, Esteban Moctezuma Barragán indicó en el estrado del Senado de la República que seguía con su cubrebocas porque quería dar el ejemplo durante esta pandemia del COVID-19.

Estas fueron las palabras del funcionario: “Sería la primera vez que me lo quito desde que empezó la pandemia (…) Lo que sucede es que en las normas que estamos impulsando para el regreso a clases cuando sea posible, vamos a considerar el uso del cubrebocas obligatorio. Y lo mejor es el ejemplo, por eso es que no me lo quito“.

Finalmente, en su comparecencia el secretario de Educación Pública indicó que el regreso a clases, cuando el semáforo epidemiológico esté en verde, será mixto; presencial y a distancia, pero que por ahora las clases a distancia continuarán.