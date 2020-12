Poco a poco: Moderna ahora comienza a probar su vacuna para COVID-19 en adolescentes

La empresa farmacéutica de Estados Unidos, Moderna, dio a conocer que empezó a probar su vacuna experimental para el COVID-19 en adolescentes de entre 12 a 18 años de edad. Sí, su fármaco ya demostró tener una eficacia del 94 % en la última fase de pruebas, pero con adultos.

Por medio de un comunicado de prensa que compartieron en redes sociales, Moderna señaló que su objetivo es conseguir datos para la próxima primavera, de marzo a junio de 2021, que respalden el uso de su vacuna en adolescentes, justo antes de comenzar el nuevo año escolar en el país vecino.

De hecho, el jefe ejecutivo de la empresa, Stéphane Bancel, indicó: “Este estudio en adolescentes nos ayudará a evaluar la seguridad potencial y la respuesta inmunitaria de nuestra candidata a vacuna para la COVID-19 en esta importante población de edad más joven”.

Luego agregó: “Esperamos ser capaces de brindar una vacuna segura para ofrecer protección a los adolescentes y que puedan regresar a la escuela en un entorno normal”.

Moderna espera desarrollar estas pruebas en hasta tres mil adolescentes en Estados Unidos, a los cuales les administrarán dos dosis con 28 días de diferencia para analizar la seguridad, la reacción y la efectividad de la vacuna. Después, la farmacéutica hará un seguimiento a los jóvenes en los doce meses siguientes a la segunda dosis que les coloquen.

Luego de todo esto, el Comité Asesor de Productos Biológicos de la Agencia de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos, determinará el 17 de diciembre si la vacuna de Moderna recibe la aprobación de emergencia para su distribución.

We just announced that the first adolescent participants have been dosed in the Phase 2/3 study of mRNA-1273, our vaccine candidate against COVID-19, in adolescents ages 12 to less than 18. Read more: https://t.co/eoMqojmsuk pic.twitter.com/JoA0M8I2v6

— Moderna (@moderna_tx) December 10, 2020