Una más: Moderna anuncia vacuna con eficacia del 94,5%

A inicios de noviembre, Pfizer y BionTech anunciaron que la vacuna contra el coronavirus que desarrollan tenía una eficacia del 90%. Luego llegó Rusia para asegurar que la Sputnik V manejaba algo así como el 92%. Ahora hay otro anuncio desde Estados Unidos con respecto a los avances y le tocó a Moderna —empresa que ha asegurado que su vacuna es 94,5% eficaz.

En un comunicado publicado este 16 de noviembre, la compañía Moderna aseguró que ha cumplido con los protocolos para analizar la eficacia de su vacuna —que es del 94,5%— y en los próximos días buscará que el producto obtenga una aprobación definitiva.

We just announced that mRNA-1273, our COVID-19 vaccine candidate, has met its primary efficacy endpoint in the first interim analysis of the Phase 3 COVE study.

