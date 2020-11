Vacuna de Moderna es 100% eficaz en prevención de casos graves de COVID-19

El camino para desarrollar una vacuna contra el COVID-19 está cada vez más cerca del objetivo —o al menos eso dicen las distintas farmacéuticas que han compartido los resultados de su investigación. En el caso de Moderna, la empresa anunció que buscará la autorización de Estados Unidos y Europa para el uso de emergencia, además de informar que la vacuna ha tenido 94,1% de eficacia en la última etapa de los ensayos y un éxito del 100% en la prevención de casos graves.

Mediante un comunicado, este lunes 30 de noviembre Moderna compartió que el análisis del estudio de la fase 3 —realizado en 196 casos— confirma la alta eficacia del análisis intermedio y… que los datos arrojan una eficacia de la vacuna del 94,1%.

We just announced the primary efficacy analysis in the Phase 3 COVE study for mRNA-1273, our COVID-19 vaccine candidate and that today, we plan to request an Emergency Use Authorization from the U.S. FDA & conditional approval from the EMA. Read more: https://t.co/90FbcVHdWN pic.twitter.com/36tpY0QeFl

— Moderna (@moderna_tx) November 30, 2020