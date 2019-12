Hasta en los últimos días de 2019 y la década surgieron polémicas internacionales que no han dado tregua a sus protagonistas —como es el caso de México y Bolivia. En este contexto, naciones como Rusia, Estados Unidos, España y hasta el Vaticano estuvieron envueltos en historias que cimbraron el sistema político y nos dejaron un montón de lecciones.

Desde los casos de pederastia en el Vaticano, la voz de las mujeres en contra del acoso y hostigamiento sexual —con el MeToo— y la trama rusa en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, estos fueron los momentos más polémicos de la década 2010.

Las denuncias en contra del Vaticano por pederastia

Ya había antecedentes, como el caso de Marcial Maciel, fundador de la congregación católica Legión de Cristo o las denuncias en contra de sacerdotes en Irlanda.

Pero en el papado de Benedicto XVI, Joseph Aloisius Ratzinger, y de Francisco, Jorge Mario Bergoglio, surgieron decenas de denuncias en contra de sacerdotes católicos por pederastia.

En Francia, Chile, Alemania, Australia y Estados Unidos se revelaron las historias y la omisión del Vaticano. Uno de los casos más sonados fue el informe de la Corte Suprema de Pensilvania (2018), que señalaba a más de 300 curas por abusar sexualmente de menores de edad —durante más de siete décadas, con el encubrimiento del Vaticano y de la iglesia católica de Estados Unidos.

WikiLeaks

Aunque su actividad comenzó entre 2007 y 2008, con la llegada de la década de 2010 se intensificó el impacto de las filtraciones.

Con el trabajo de periodistas y voluntarios, WikiLeaks —que significa “filtraciones rápidas”— difundió documentos catalogados como secretos por parte de distintos gobiernos, entre ellos, Estados Unidos. Y a partir de 2010, reveló casos como:

El tiroteo contra periodistas en Bagdad , Iraq —hecho que sucedió en 2007.

, Iraq —hecho que sucedió en 2007. Los “Diarios de la guerra de Afganistán” —registros y documentos de la Guerra de Afganistán entre 2004 y 2009.

—registros y documentos de la Guerra de Afganistán entre 2004 y 2009. Los reportes sobre la guerra de Iraq .

. Los cables del Departamento de Estado a sus embajadas —difundidos en noviembre de 2010.

a sus embajadas —difundidos en noviembre de 2010. El programa de hackeo o espionaje en teléfonos, televisiones y computadoras por parte de Estados Unidos —y de paso la CIA (Agencia Central de Inteligencia).

Odebrecht

Esta fue la red de corrupción que alcanzó a América Latina en la década, desde Brasil hasta México. La constructora brasileña Odebrecht estuvo en el ojo del huracán por la red de sobornos que tejió en varios países de latinoamerica.

¿Cómo? Mediante las adjudicaciones de proyectos públicos, estatales. Los señalamientos por sobornos alcanzaron a gobiernos como México, Ecuador, Perú, Estados Unidos, Colombia, Argentina, Venezuela, Panamá y hasta Mozambique.

En 2015, el empresario Marcelo Odebrecht fue arrestado y comenzó la caza de funcionarios y exfuncionarios acusados por corrupción —en México aún continúa pendiente este rollo.

Panama Papers

En 2016 fue el turno de los Panama Papers, una filtración de documentos oficiales que exponía las actividades de la desaparecida firma de abogados Mossak Fonseca.

La filtración y difusión —simultánea por más de cien medios de comunicación— reveló los grandes secretos fiscales de compañías, artistas, jefes de Estado, líderes políticos, deportistas y empresas: la evasión de impuestos y el ocultamiento de empresas, propiedades, activos y ganancias.

“Limpia” de la comunidad gay en Chechenia

Tras la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), la historia de la República de Chechenia no ha sido nada pacífica.

La incidencia de Rusia ha estado presente desde la década de los 90 del siglo pasado. Sin embargo, en 2017 medios internacionales denunciaron la campaña antigay orquestada por el primer ministro Ramzan Kadyro.

No se trataba de una campaña discursiva, sino de acciones físicas y económicas en contra de las personas homosexuales —algunos recluidos en cárceles o “campos de concentración”, donde eran torturados.

#MeToo

En 2006, la activista estadunidense Tarana Burke utilizó la frase “Me Too” para denunciar los casos de violencia sexual en su comunidad —el Bronx en Nueva York.

Una década después, la frase cimbró las redes sociales y se expandió en la industria del cine de Estados Unidos para denunciar los casos de acoso. En primera instancia, el movimiento comenzó con las acusaciones en contra del productor Harvey Weinstein.

Los reclamos para que cesara la violencia de género no se quedaron en la industria estadunidense y llegaron hasta Reino Unido, Francia y México —en el caso de nuestro país, de forma más leve. #MeToo llegó entonces a otras disciplinas como la música, literatura, arquitectura y academia.

La trama rusa

De manera sorpresiva, en 2016 Donald Trump ganó las elecciones presidenciales. Peeeeeeeeero, el triunfo del magnate estuvo marcado por la sombra de Rusia.

Y desde que inició su gobierno, Trump ha sido señalado e investigado por la supuesta injerencia del gobierno de Vladimir Putin para que el republicano se llevara la victoria en las elecciones de 2016.

Básicamente, el fiscal especial Robert Mueller investigó si el gobierno de Rusia robó los correos electrónicos del Partido Demócrata —distribuidos por WikiLeaks— en las campañas electorales.

Se supone que el objetivo era desprestigiar a Hillary Clinton y darle ventaja a Trump. Pero en marzo de 2019, el informe de Mueller no culpabilizó a Trump, tampoco lo exoneró. Y ahora sólo falta esperar a que alguien reviva esta caso, si quieren impedir que el magnate se reelija en 2020.

Facebook y Cambridge Analytica

Ya que estamos en las elecciones de 2016, vamos con el caso de la filtraciones de Facebook. Cambridge Analytica fue contratada por el equipo de Trump para la campaña de las elecciones de 2016.

Lo macabro en este rollo es que la empresa era capaz de crear una red de conducción o manipulación política —al fin de cuentas una consultoría— a través de la información que los propios usuarios daban a Facebook.

En 2018 medios como The New York Times y The Guardian revelaron la actividad de Cambridge Analytica en las elecciones. Y no sólo eso, también se reveló la filtración de la información —que se supone es privada— de cerca de dos mil millones de usuarios de Facebook.

Por estas preciosuras, Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, tuvo que comparecer ante el Congreso de Estados Unidos, el Parlamento de Reino Unido y la Unión Europea.

El caso Gürtel

El caso de corrupción llamado Gürtel, por el que Mariano Rajoy perdió la Presidencia del PP y del gobierno de España en 2018. Acá se supone que el Partido Popular (PP) conseguía contratos con una red de empresas a cambio de moches, sobornos.

Además de los moches, las empresas que participaban en esta red se comprometían a financiar las campañas del partido de Rajoy, cosa que determinó la propia justicia española.

Sergei Skripal y Rusia

En 2018 Rusia se metió en otra polémica y esta vez fue por el exagente ruso Sergei Skripal, quien se supone fue víctima de un envenenamiento con Novichok.

Pa’ pronto, Srkipal era un agente acusado de alta traición en forma de espionaje en Rusia. Después fue intercambiado por 10 espías rusos arrestados por el FBI.

Skripal vivió en Reino Unido y ahí fue donde sufrió el supuesto atentado. ¿Qué dijo Rusia? El gobierno de Putin se lavó las manos mientras se llevaban a cabo las investigaciones por intento de homicidio.

Juicio del Chapo

Lo llamaron el juicio del siglo (2019), aunque apenas empiezan las primeras décadas. El proceso contra el Chapo Guzmán derivó en un montón de acusaciones contra exfuncionarios del gobierno mexicano y en un nuevo caso: el juicio en contra de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón.

Conflicto México-Bolivia

Para cerrar el año 2019 y la década, el conflicto entre los gobierno de México y Bolivia han ocupado los titulares de los periódicos. Y todo por el asilo político que México brindó al expresidente Evo Morales y sus exfuncionarios.

El gobierno de Jeanine Añez ha acusado al gobierno mexicano de incidir en el proceso de justicia en contra de estos personajes y, hasta el momento, ya se pidió la expulsión de la embajadora de México en Bolivia y de otros dos diplomáticos españoles.