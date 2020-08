¡Orgullo nacional!: Investigadora mexicana y su equipo hallan punto débil del COVID-19

Esta es una gran noticia que viene desde Estados Unidos e involucra la investigación del punto débil del COVID-19 y la chamba de una científica mexicana que desde hace varios años ha puesto en alto el nombre de México. Se trata de la doctora Mónica Olvera de la Cruz, quien con su equipo de la Universidad Northwestern trabaja en cómo bloquear o limitar el SARS-CoV-2.

De acuerdo con el comunicado “Research exposes new vulnerability in SARS-CoV-2” publicado en la Universidad de Northwestern, el equipo liderado por Mónica Olvera de la Cruz halló una debilidad en una proteína del virus SARS-CoV-2 —que tiene como función permitir su adhesión a las células del huésped, su multiplicación y el desarrollo de la enfermedad COVID-19.

Northwestern researchers uncovered a new vulnerability in the novel coronavirus’ infamous spike protein, illuminating a potential treatment pathway. https://t.co/00HpLtY4TD — Northwestern (@NorthwesternU) August 11, 2020

Equipo de investigadora mexicana halla el punto débil del COVID-19

El equipo de la mexicana halló una debilidad en la proteína Spike del coronavirus, que se encarga de abrirle paso al virus para permitir su adhesión a las células de un ser humano, por ejemplo, y su posterior multiplicación.

En esta proteína se halla una carga positiva que facilita su unión con los receptores del huésped —que resultan ser de carga negativa. Y ahí empieza todo el rollo del COVID-19 en el cuerpo humano.

La importancia del descubrimiento del equipo de la Universidad de Northwestern radica en el diseño de una molécula con carga negativa que al unirse con el virus —SARS-CoV-2— impide su avance y la posterior infección en las células. ¿Cómo, cómo?

Sí, una vez que se identificó la proteína Spike y qué necesita para abrirse paso en las células humanas, el equipo diseñó una molécula que impediría el avance de la infección.

“Nuestro trabajo indica que bloquear este sitio puede actuar como un tratamiento profiláctico viable que disminuya la capacidad del virus para infectar a los humanos”, explicó Mónica Olvera de la Cruz.

Es posible que después de este descubrimiento, los investigadores puedan trabajar con químicos y farmacólogos de la Universidad Northwestern con el objetivo de desarrollar un fármaco que pueda ser capaz de unirse a la proteína Spike y bloquearla.

Y de esta manera, bloquear o limitar el avance del COVID-19 en los seres humanos.

Mónica Olvera de la Cruz

Ella es una investigadora egresada de la Licenciatura por la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) y Doctorado por la Universidad de Cambridge, Reino Unidos.

Ahora trabaja como profesora de Ciencia de Materiales e Ingeniería en la Escuela de Ingeniería McCormick de la Universidad Northwestern.

El estudio en cuestión —“Enhanced binding of SARS-CoV-2 spike protein to receptor by distal polybasic cleavage sites”— se llevó a cabo con el apoyo del Departamento de Energía de Estados Unidos, la Fundación Sherman Fairchild y el Centro de Computación y Teoría de Materiales Blandos de la Universidad Northwestern y fue publicado en la revista de la Sociedad Americana de Química (ACS).

Y esta investigación es una gran aportación en el combate contra el COVID-19.