Comisión de Justicia de Morena inicia proceso contra Barbosa por declaraciones contra mujeres

Este viernes 12 de junio, por medio de su cuenta de Twitter, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena anunció que se abrió un proceso de oficio en contra de Miguel Barbosa Huerta, gobernador de Puebla.

Lo anterior debido a que sus declaraciones implican posibles faltas a los Documentos Básicos de Morena.

La CNHJ informa que ha acordado la apertura de un Proceso de Oficio al C. Miguel Barbosa Huerta, por declaraciones que implican posibles faltas a los Documentos Básicos de Morena.

Se informará oportunamente de la resolución.@diazpol @arroyolegaspi @GabrielaRodr108 — CNHJ MORENA (@CNHJ_Morena) June 12, 2020

¿Qué declaraciones?

Hace dos días, en conferencia de prensa, el gobernador de Puebla, el morenista Miguel Barbosa, afirmó que en la mayoría de las desapariciones denunciadas, la policía ha encontrado a las mujeres con sus novios.

“La mayoría de denuncias de desaparecidos son casos de personas que no desaparecieron, que se ausentaron de sus hogares por un día, por dos días, por tres días, por un periodo muy simple y el tiempo en el cual que no tuvieron contacto con sus familiares fue brevísimo”, aseguró.

Pero no fue todo. Por su no fuera poco, el gobernador reprochó que la gente que denuncia una desaparición, ya no regresa para confirmar que sus familiares ya regresaron. De acuerdo con Barbosa, esto le quita el crédito a los reportes.

No, no es broma.

Irresponsabilidad absoluta de @MBarbosaMX asegurar que las mujeres desaparecidas solo se van un par de días con el novio. La desaparición forzada y violencia contra las mujeres es tan real como la ineficiencia de este gobierno @cachetitoscm @AbolicionistaMx @SpotlightAmLat pic.twitter.com/RLb0y6ELJQ — Mujeres Sin Miedo (@SinMiedoMujeres) June 9, 2020

Obviamente estas declaraciones desataron las críticas y el enojo de organizaciones y asociaciones civiles que reclamaron que sea el propio gobernador quien piense que cuando una mujer desaparece es porque se fue con el novio.

Se trata de un acto de irresponsabilidad ya que Barbosa lo dijo en su función de gobernador.