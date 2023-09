Lo que necesitas saber: Este asunto del fraccionamiento de Xóchitl Gálvez es bautizado como "La casa del moche"... ya que, como delegada de la Miguel Hidalgo, la senadora habría dado facilidades para su construcción, a cambio de comprar una casa a precio preferencial.

De ser cierta la intención de Morena de demoler el fraccionamiento de Xóchitl Gálvez (todo indica que sí)… pues sí, como dice López-Dóriga: (de forma sospechosamente torpe) el partido oficial le está haciendo su campaña a la candidata de la oposición.

Xóchitl Gálvez en intensa y muy seria campaña por la candidatura de la oposición / Foto: @XochitlGalvez

Por esta razón Morena pide demoler fraccionamiento de Xóchitl Gálvez

En un boletín de prensa atribuido a Morena y el cual ha sido difundido ya por varios medios y periodistas (uno de ellos el mencionado López-Dóriga), se exige la clausura, el aseguramiento y, luego, la demolición del fraccionamiento en el que vive Xóchitl Gálvez. ¿Porrrrr? Según el partido, parece que hasta apenas se dieron cuenta que dicha construcción se realizó de forma ilegal. Y ya, sólo por eso.

De acuerdo con el boletín de Morena, el fraccionamiento de Xóchitl Gálvez no cuenta con el permiso de uso y ocupación… entonces, si la ley se aplica de forma pareja en la alcaldía Miguel Hidalgo, el que despacha (o sea, Mauricio Tabe) debe solicitar a la Fiscalía de la Ciudad de México que proceda. Según Morena, así se ha hecho ya con otros inmuebles.

XóChitl Gálvez respondió a 5 Informe de AMLO / Captura de pantalla

“El lugar ubicado en Sierra Santa Rosa número 62 en la Colonia Reforma Social, cuenta con Aviso de Terminación de Obra pero no tiene el permiso de Uso y Ocupación, por lo que no debe ser habitado”, señala Morena.

“¿No se quieren llevar mi bicicleta al corralón?”, responde Xóchitl Gálvez

Luego de que fue designada como candidata de la oposición, la figura de Xóchitl Gálvez como que comenzaba a desinflarse… y claro que este regalito de Morena ya fue agarrado por la senadora panista para decir: “ya vieron cómo si me tienen miedo, ahora hasta sin casa me quieren dejar los cabr%&/nes”. No así, sino así:

“Trataron de destruir mis orígenes, mis empresas, a mis clientes y ahora ¡mi casa! ¿No se quieren llevar mi bicicleta al corralón?”, señaló la mártir de la oposición a quien igual dentro de poco veremos en una casa del Infonavit o resguardándose con unos cartones (así como le gusta el “chou”, no lo duden).

Xóchitl Gálvez en la mañanera / Captura de pantalla

Fraccionamiento en el que vive Xóchitl Gálvez es bautizado como “La casa del moche”

En fin, además de demoler el fraccionamiento en el que vive Xóchitl Gálvez, Morena exige que sea sancionado el Director Responsable de Obra (DRO) de la Miguel Hidalgo.

También se pide que sea investigado un posible conflicto de interés que, al parecer, existió al momento de construirse el inmueble de la polémica… conflicto de la propia Xóchitl, quien siendo delegada (allá, por 2017) entregó a los desarrolladores la manifestación de construcción.

Todo lo anterior ya ha sido bautizado en redes como #LaCasaDelMoche… ya que si bien el fraccionamiento de Xóchitl Gálvez no es completamente suyo, si habría tenido un beneficio: adquirió el inmueble que tiene en el fraccionamiento a un precio preferencial.

