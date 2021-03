¿La Moreninha? Denuncian postulación del amigo del acusado de crear chat nopor en Morena

El caso de un chat (‘Sierra XXX’) donde un grupo de funcionarios relacionados con Morena Oaxaca compartían fotos de mujeres mixes sin su consentimiento continúa. Y para mal, ya que en redes han denunciado que Beto Santos —quien renunció a una precandidatura tras ser acusado por supuestamente crear este chat en WhatsApp— ahora promueve a uno de sus amigos… también acusado de violencia de género.

Es decir, acusado de participar junto con Humberto Santos en este chat, donde también estuvo un funcionario del INPI (Instituto Nacional de Pueblos Indígenas) —que renunció en 2020 al cargo— y Donato Vargas Jiménez, hoy precandidato a una diputación local por el distrito con cabecera en San Pedro y San Pablo Ayutla… por Morena.

El chat, Morena y las denuncias

El 16 de marzo pasado nos enteramos que Beto Santos ya no participará en la contienda interna —las encuestas— de Morena Oaxaca, tras las denuncias por supuestamente crear el chat ‘Sierra XXX’. Santos iba por una diputación por el Distrito 10 Mixe Choápam.

Sin embargo, a pesar de las declaraciones del presidente del Comité Ejecutivo de Morena Oaxaca, Sesul Bolaños, acerca de que el partido no dejará pasar a quienes tengan antecedentes por violencia de género, otro acusado de participar en este chat se coló en las encuestas.

Se trata del compa de Beto Santos, Chucho Diego (Jesús Diego) y que igual va por la región Mixe Choápam.

De acuerdo con El Universal, Jesús Diego es acusado de participar en este chat —donde, va de nuevo, se compartían fotos de mujeres mixes sin su consentimiento— y ante este hecho, diversas activistas han alzado la voz de nueva cuenta.

Jesús Diego cuenta con la recomendación de Beto Santos, quien en su perfil de Facebook pidió a la población votar por su compa para “dignificar la izquierda” en la región Mixe Choápam.

Por cierto, mientras avanza la postulación para el registro de candidatas y candidatos ante el INE (Instituto Nacional Electoral), Beto Santos declaró que buscará demandar a quienes lo “difamaron” con las acusaciones sobre la creación del chat ‘Sierra XXX’.

Mientras, en Morena se supone que sigue una depuración de aspirantes. No obstante, la activista Yasnaya Elena denunció que el partido voló las precandidaturas de las mujeres en las encuestas locales.

Antecedentes de violencia

En este contexto, Sesul Bolaños se ha comprometido a que Morena no postulará a personajes con antecedentes de violencia de género —como Humberto Santos— y aunque no se refirió al caso de Jesús Diego, expuso que Donato Vargas Jiménez, ooooootro acusado de participar en el chat, no podrá ser candidato.

Con respecto a Donato Vargas, en 2020 él compareció en la Fiscalía General de Oaxaca, cuando justo salieron a la luz las denuncias en contra del chat ‘Sierra XXX’.

Vargas fue acusado de participar en este grupo, pero él se defendió diciendo que lo habían agregado y tuvo que salirse, aunque de todas maneras pidió disculpa a una de las víctimas del chat.

Donato Vargas no fue el único involucrado. Hay un par de nombres más:

Rolando Vázquez Pérez, funcionario del INPI tuvo que renunciar al cargo y se supone que su caso se fue al Órgano Interno de Control pero no pasó mucho.

Y Juan Eliel Inocente, militante del Movimiento Nacional por un Mejor País —vinculado a Morena para las elecciones— también fue señalado. Pero al igual que Donato Vargas, el político Inocente dijo que pese a ser agregado en 2020 a este chat, optó por salir del grupo