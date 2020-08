Ya salió el peine: Morena postula a exsecretario de Manuel Velasco para presidir el Senado

Otra vez Manuel Velasco ha salido ligado a una noticia de Morena. Y no, en esta ocasión no es porque haya sido señalado de entregar dinero (o dar su aportación voluntaria, como le dicen) a dicho partido para apoyar la campaña de AMLO rumbo a la Presidencia de 2018. En realidad, ahora es gracias a su exsecretario de gobierno.

Lo que pasa es que Eduardo Ramírez, quien hace un par de años fue exsecretario de Velasco cuando éste era gobernador de Chiapas, ha sido elegido oficialmente por Morena para postularse a la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores. Así lo confirmó Ricardo Monreal, coordinador de Morena en dicha cámara.

La tarde del 29 de agosto y en su cuenta de Twitter, Monreal indicó que los senadores de Morena han logrado la “unidad sus aliados”, pues han alcanzado un acuerdo con senadores de otros partidos políticos como el PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Algo que califican como un “acto de madurez y responsabilidad política en momentos definitivos para la República”.

Derivado de esto, además de Eduardo Ramírez, en la nueva plantilla presentada para la renovación en la Cámara de Senadores también se encuentran nombres como Imelda Castro Castro, a quien han postulado para el puesto de vicepresidenta. Así como Margarita Valdez y María Merced González, quienes serán secretarias. Todas ellas, militantes de Morena.

Luego del anuncio de la candidatura de Eduardo Ramírez, el senador Martí Batres indicó que la postulación hecha en el Senado no había sido democrática y que muchos no están de acuerdo con que el exsecretario de Manuel Velasco tome la presidencia de la Mesa Directiva en la Cámara de Senadores.

“Hay varios senadoras y senadores que no estamos de acuerdo con esa candidatura y no votaremos por él”, indicó el político que también milita en Morena. Sin embargo, parece que el problema sólo radica en la postulación de Ramírez, ya que después Batres retuiteó un mensaje de la senadora Antares Guadalupe Vázquez, donde felicitaba a Valdez y Merced González por su nuevo cargo.

No tal unanimidad al interior de #Morena en la postulación de @ramirezlalo_ para la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado. Hay varios senadoras y senadores que no estamos de acuerdo con esa candidatura y no votaremos por él.

— Martí Batres (@martibatres) August 30, 2020