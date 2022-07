Y ya para que hasta los propios militantes se quejen por la promoción de las “corcholatas”, es porque los presidenciables de Morena sí se andan pasando de descaradotes, ¿no?

Morenistas seguidores de Marcelo Ebrard pidieron a la dirigencia de Morena terminar con la promoción de personajes que aspiran a la candidatura presidencial de 2024. De acuerdo con la senadora Malú Mícher Camarena, quien encabeza al grupo de morenistas identificado como “Progresistas por la unidad y piso parejo”, eso de promover anticipadamente no es algo que les haya enseñado AMLO.

FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

Sin mencionar nombres, Mícher Camarena señaló que es de preocupar que presidenciables se promocionan exhibiendo que tienen cartera amplia… y bueno, para la senadora no está en tela de discusión de dónde vienen esos recursos, pero sí que no todos los aspirantes los tienen. “Equidad del proceso”, dice.

“Vemos con gran preocupación que se han desplegado acciones de promoción personal que implican el uso de recursos materiales y humanos, que no solamente atentan contra la equidad del proceso, sino que llegan a ser potenciales ilegalidades y eso nos nos duele porque no es lo que nos enseñó el licenciado Andrés Manuel López Obrador”, comentó la cabeza del grupo pro Marcelo Ebrard.

FOTO: ALEJANDRO RODRÍGUEZ/CUARTOSCURO.COM

Para evitar la inequidad (y que las “corcholatas” incurran en actos de ilegalidad), Mícher Camarena propuso que el método de selección del candidato de Morena sea similar al que se utilizó en 2011 (todavía en el PRD), cuando se tuvo que decidir entre AMLO y Marcelo Ebrard.

Pues no es que le vayan a hacer la senadora… peeeero si Morena quiere no tener broncas, ya no habrá eventos de promoción de presidenciables del partido. Bueeeeeno, esto en caso de que atiendan la orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el cual simplemente confirmó lo que determinó el Instituto Nacional Electoral (INE): que ya no haya actos proselitistas con participación de “corcholatas”.

Lo anterior luego que Morena se armó eventos que apestaban a destape de presidenciables. Uno en Estado de México, otro en Chihuahua. En estos actos participaron el propio Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López y hasta Ricardo Monreal, quien se estaba haciendo de la boca chiquita y señaló que dichos actos representaban una ilegalidad.