Morena pide invalidar lista de finalistas a consejeros del INE: “No están los mejores perfiles”

Cuando la oposición pidió que John Ackerman no fuera evaluador de los aspirantes a consejeros del INE todo fue jiar, jiar, jiar… sin embargo, las risas se acabaron en Morena ahora que, ni con el académico de la UNAM, los finalistas del proceso no fueron los que hubieran querido. Claro, el reclamo formal no tardó en aparecer.

Por medio de un comunicado firmado por la mayoría de sus diputados (más los del PT), Morena pide a Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la Cámara de Diputados, que haga los movimientos necesarios para que la mayoría de su partido deseche el listado final de aspirantes a consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE)… que porque “no están los mejores perfiles”.

Quién sabe qué tan válido sea que Morena aplique el “me cae gordo, con ése no quiero jugar”… pero más o menos esa es la principal justificación para que la JUCOPO (la cual ya nomás tiene que analizar a los finalistas y votar) deseche las quintetas de aspirantes a consejeros del INE:

“Es por demás manifiesto que fueron insertadas personas mayoritariamente identificadas con grupos hostiles a la Cuarta Transformación”, acusan los diputados de Morena. Ello, según prevén, les hará más difícil la chamba. Ahora tendrán que hacer eso que llaman negociaciones… uffff…. “Difícilmente existen dos o tres perfiles medianamente favorables a las exigencias de transformación del organismo electoral”, lamentan los morenistas en la carta abierta que varios diputados dieron a conocer en redes sociales.

62 @DiputadosMorena, más la bancada completa de 35 Diputados @DiputadosPTLXIV, se pronuncian a favor de la invalidación parlamentaria de las quintetas entregadas por el Comité Técnico @INEMexico a JUCOPO @Mx_Diputados para nuevos consejeros electorales 👇🏾 https://t.co/HEOZMn2qWV — John M. Ackerman (@JohnMAckerman) July 19, 2020

John Ackerman ya lo había acusado

La inconformidad del grupo parlamentario de Morena es la continuación de los señalamientos que desde hace días realiza John Ackerman, quien formó parte del comité que se encargó de evaluar a los 60 aspirantes a consejeros del INE.

Luego que ese listado se acortó a sólo 20 personas, Ackerman acusó que las quintetas que serían entregadas a la JUCOPO estaban conformadas por personas de “trayectorias cuestionables”… y, al igual que ahora hace Morena, señaló que se dejaron fuera a aspirantes con mejores perfiles.

No les gustaron, ¿ahora qué?

En su carta, Morena pide que, como presidente de la JUCOPO, Mario Delgado agote todos los recursos para impedir que en la próxima sesión de la Cámara de Diputados sean elegidos los cuatro nuevos consejeros del INE.

Según prevén los de Morena, no habrá ninguna bronca en lo anterior, ya que ellos son mayoría y votarán a favor de la reposición del proceso de evaluación de los aspirantes. “Tenemos absoluta certeza de la viabilidad y fundamentación legal de la invalidación parlamentaria que proponemos”.

Si Mario Delgado no les hace caso a los diputados de su partido (cosa que se ve difícil), se prevé que para el 22 de julio se den a conocer los nuevos consejeros electorales del INE… ahora que si sí se tumban a las quintetas de finalistas, pos quién sabe para cuándo.