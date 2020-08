Morena inició recolección de firmas en el país para que Peña Nieto y Calderón sean enjuiciados

Este fin de semana dio inicio una campaña que seguro va a dar mucho de qué hablar en los próximos días. Resulta que Morena ya anda recolectando firmas en diversas ciudades del país con el fin de impulsar una consulta ciudadana donde se le pregunte a la gente si los últimos dos expresidentes de México deben ser llevados a juicio. Hablamos por supuesto de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa.

De acuerdo con La Jornada, la recolección de firmas arrancó este sábado en nueve alcaldías de la Ciudad de México, y en al menos 15 ciudades y municipios de diferentes estados del país como Oaxaca, Quintana Roo, Hidalgo, Jalisco, Veracruz, Aguascalientes, Morelos, Sinaloa, San Luis Potosí y el Estado de México.

Morena busca reunir hasta tres millones de firmas antes del 13 de septiembre

Los dirigentes de Morena declararon que esperan reunir por lo menos un millón 800 mil firmas hasta el 13 de septiembre (aunque su meta es reunir entre dos y tres millones) para enviarlas dos días después al Senado de la República con el fin de que éste autorice iniciar el proceso para la realización de la consulta ciudadana el próximo año.

El senador Salomón Jara encabezó la recolección de firmas en Oaxaca y fijó su postura al respecto: “En Oaxaca hemos dado un paso importante para preguntarle al pueblo de México sobre la investigación y enjuiciamiento de los presidentes de la República que cometan actos de corrupción… las acusaciones presentadas por Emilio Lozoya por los hechos de corrupción en el caso Odebrecht, en donde se involucra al ex presidente Felipe Calderón y EPN, ameritan consultar a la ciudadanía urgentemente”.

las acusaciones presentadas por Emilio Lozoya por los hechos de corrupción en el caso Odebrecht en donde se involucra al ex presidente Felipe Calderón y EPN ameritan consultar a la ciudadanía urgentemente. 2/2 — Salomón Jara Cruz (@salomonj) August 28, 2020

La pregunta que se la hace a la población es muy simple: “¿Estás de acuerdo en que las autoridades correspondientes realicen una investigación sobre presuntos actos ilícitos que hayan causado afectaciones o daños graves al país, realizados por los ex presidentes de México, y en su caso se inicie un procedimiento judicial garantizando el debido proceso?”… traducción: ¿quieres que Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón sean enjuiciados? Si sí, pues firma; si no, pues no.

Senado ya rechazó primera solicitud de legisladores de Morena para llevar a cabo la consulta ciudadana

A pesar de que Morena ya se anda poniendo pilas en muchas partes del país con esto de la recolección de firmas, varios legisladores del partido presentaron antes de ésto una solicitud con ese mismo propósito… que el Senado inicie un proceso para autorizar una consulta ciudadana a realizarse el próximo año y que en una de esas derive en juicios contra EPN y Calderón.

La solicitud fue firmada por 15 legisladores de Morena, sin embargo, el Senado de la República no dio entrada a la solicitud. Según información de Milenio, el rechazo se debió a que la solicitud de una consulta ciudadana necesita el apoyo y las firmas de un tercio de los integrantes de la Cámara Alta, osea, 43 legisladores… Y pues 15 no son 43.

Martí Batres, uno de los 15 senadores que firmó la solicitud, indicó que pese al rechazo del Senado no se van a quedar con los brazos cruzados. Dijo que Morena buscará con la recolección de firmas por todo el país que el Senado atienda la petición, y en caso de que no se logre con esta campaña, señaló que cuentan ya con una propuesta para conseguir las dichosas 43 firmas que requieren.