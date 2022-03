Morena crea la “Red de Comunicadores del Pueblo”… que para combatir la desinformación

¿Asesinatos de periodistas? No hay bronca… y no porque los legisladores estén haciendo algo para acabar con el problema, sino porque están armando una red de comunicadores a los que seguro nadie va a molestar: Con noticias a modo… digo, comunicando la verdad, ¿quién se va a molestar?

Legisladores de Morena dieron a conocer la creación de la llamada Red de Comunicadores del Pueblo. Bueno, de hecho ésta ya existe y desde hace rato. Según expuso el senador José Narro Céspedes, actualmente ya cuenta con 500 integrantes, los cuales se encargan de que “llegue la información veraz, objetiva y oportuna sobre los temas del acontecer nacional”.

“Como comunicadores del pueblo, deseamos que cada ciudadano se convierta en un comunicador; y de esta manera emprender la batalla contra la desinformación y el ataque sistemático a nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador y a su proyecto de transformación”, señaló Claudia Yáñez de una forma que más de uno pensaría “ahhh, pero son los mismos legisladores de Morena, ¿no?” Pero no. Según la diputada, la red de “comunicadores del pueblo” se establecerá como Asociación Civil… y órale: a combatir las que consideren fake news.

La primera encomienda que la Red de Comunicadores del Pueblo tiene, explicaron los legisladores de Morena, es la de documentar y exponer cómo el INE actúa en contra del proceso de revocación de mandato de AMLO (aún y cuando ayer fueron los legisladores de Morena los que se brincaron la Constitución y ampliaron el término “propaganda” para que, pese a veda, cualquier funcionario público pueda promover la mentada revocación).

“Los comunicadores del pueblo tenemos pruebas, tenemos testimonios que nos demuestran que el INE, en efecto, está realizando un trabajo sesgado, un trabajo partidista, olvidando su papel de árbitro y su obligación de salvaguardar la democracia”.

Así que, por lo que se ve, la tarea de la llamada “Red de comunicadores del pueblo” será la de ir en contra del periodismo que critique al gobierno de López Obrador… pero bajo la aclaración de que nomás cuando se trate de periodistas que pertenezcan a los grandes medios.

“Somos una espada contra el golpe blando de algunos medios. Somos una espada contra los millonarios intereses de los corporativos de los medios de comunicación”, explicó Yáñez Centeno. “Y aquí es importante señalar que hablamos de corporativos, no de periodistas; hablamos de empresas, no de reporteros que arriesgan su vida cada día”… con esos no hay problema: de todos modos acaban asesinados… digo a esos Morena les otorgan “reconocimiento por su labor”.