“Hay moscas muertas dondequiera”: Maestro de UANL justifica violencia contra mujeres

Y aprovechando que ayer se conmemoraba el Día Internacional de la Mujer, un maestro de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) decidió dar su opinión sobre las manifestaciones durante una de sus clases. Sí, en redes sociales acusaron a este profesor de justificar la violencia hacia las mujeres.

¿Qué dijo este maestro de la UANL sobre la violencia contra las mujeres?

En Twitter, alumnos de la Facultad de Derecho y Criminología, subieron videos de un maestro de la UANL llamado Amador Rosales Zúñiga, acusándolo de señalar durante una de sus clases que las víctimas de violencia de género tienen la culpa, pues a su parecer existen justificaciones para que esto ocurra.

Palabras del maestro de la Facultad de Derecho y Criminología: Amador Rosales Zúñiga. Que vergüenza #8M2021 pic.twitter.com/We4qtWkEp5 — Mariana (@marluname) March 9, 2021

Uno de sus comentarios fue el siguiente: “Hoy va a haber una manifestación de mujeres que supuestamente son agredidas. Nomás les digo algo, las desgracias no llegan sin causa. Tiene que haber algo, que no lo dicen esas damas, pero tiene que haber algo, porque así porque sí, no llega, hay alguna razón. Todo eso, así, así no, accidente, accidente no. Se los digo y ustedes como abogados deben de actuar así, no se dejen llevar nada más porque sí”.

¿Qué más dijo este docente?

Las críticas hacia este maestro y hacia la propia UANL no se hicieron esperar y cuestionaron el apoyo de esta casa de estudios hacia las movilizaciones del 8 de marzo: “A ver UANL muy bonita tu foto de perfil morada pero, ¿estos son tus docentes? Qué asco. El nombre del macho este es Amador Rosales Zúñiga. Ya estuvo bueno de que nos culpen de sus acciones. Aprendan. Infórmense”, señaló una de las estudiantes.

“No se dejen llevar por la emoción, que porque dicen que ‘pobrecita’, y que mire y que no. No, no, ‘pérame’, a ver, hay moscas muertas dondequiera, y el abogado no debe dejarse llevar por cositas, por lagrimitas que llegan ahí al despacho. Ustedes deben de ser muy centradas para atender un tema de esos y no dejarse llevar nada más”, agregó el docente de la universidad.

Por ahora, la Universidad Autónoma de Nuevo León no dicho nada al respecto de estas grabaciones donde exponen al maestro justificando la violencia hacia las mujeres durante una de sus clases en línea.